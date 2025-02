Controlado el incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de Badajoz

redacción Miércoles, 15 de junio 2022, 20:31 | Actualizado 22:55h. Comenta Compartir

Los medios del Plan Infoex han controlado a las 22.30 horas el incendio forestal que se ha declarado en la tarde de este miércoles en el término municipal de Badajoz, según informan desde la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta. El incendio se dio por estabilizado a las 20.30 horas.

Sobre el terreno personal del Infoex sigue actuando para dar por extinguido el fuego. De hecho, en la zona continúan trabajando los medios terrestres, dos agentes del medio natural y un coordinador.

El incendio registrado en el término municipal de Badajoz ha obligado al Plan Infoex a activar el nivel 1 de peligrosidad. Las llamas se han originado antes de las 19.00 horas y a las 19.10 horas se declaró el nivel 1 por la proximidad del fuego a algunas infraestructuras aisladas en la zona. A las 21:45 horas el PLan Infoex desactivaba el nivel 1 de peligrosidad.

El fuego se ha localizado entre la capital pacense y Valverde de Leganés y durante las horas principales en la zona han trabajado medios aéreos y terrestres, un coordinador, un agente del medio natural y bomberos de la Diputación de Badajoz. Además, también se ha desplazado hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico y un equipo logístico de Cruz Roja Extremadura.

Niveles de peligrosidad

La graduación de los incendios en distintos niveles se refiere a su gravedad potencial, a la evolución que se prevé que tengan y a los elementos a los que puede afectar. El Plan Infoex de lucha contra incendios de Extremadura los gradúa de 0 a 3.

El nivel 0 indica que puede ser controlado por los medios destinados a ello y que no presentan peligro para personas o bienes de naturaleza no forestal. Se otorga a cualquier incendio forestal declarado, solo por existir, una vez que se comprueba que no es una falsa alarma.

Los incendios de nivel 1 son los que pueden ser controlados por medios adscritos al Plan Infoex, pero en su posible evolución pueden afectar a la vida de personas y bienes de naturaleza no forestal. Por ejemplo, los que se producen en zonas periurbanas o cerca de edificaciones aisladas; también los que avanzan hacia una carretera en la que puede haber personas que se vean afectadas por el humo o las llamas.

Cuando se declara el nivel 2 se requiere ayuda extraordinaria de medios no adscritos al Plan Infoex y de fuera de la región, como la UME (Unidad de Emergencias del Estado) o BRIF (Brigadas de Incendios Forestales) siempre y cuando vengan de otras comunidades autónomas, porque Extremadura cuenta con su propia BRIF con base en Pinofranqueado.

El nivel 3 no se ha declarado nunca en España. Es la graduación máxima y compete declararlo al Ministerio del Interior en el caso de que se puedan ver afectados intereses nacionales. El resto de los niveles los declara la consejería competente, a petición de los responsables del Infoex.