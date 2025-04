El PP no decidirá su candidato a alcalde de Badajoz hasta la primavera

Queda año y medio para las elecciones municipales y el PP no tiene candidato a la Alcaldía de Badajoz. Desde que Miguel Celdrán ganara en ... 1995, el cabeza de cartel ha estado siempre claro hasta que el 15 de junio Francisco Fragoso entregara la alcaldía al candidato de Cs, Ignacio Gragera, en virtud del pacto de gobierno tras los comicios de 2019. La elección se retrasará hasta primavera.

Las quinielas llevan tiempo en la calle y nombres como el de Germán López o Francisco Fragoso se repiten en ciertos círculos. Más caras protagonizan este baile, como la concejala Blanca Subirán o los diputados Luis Alfonso Hernández Carrón y Juan Parejo. Fuentes del PP descartan a estos dos últimos porque son muy poco conocidos en los círculos que tienen cierto peso en la ciudad, como Carnavales o el fútbol. «No tienen sello local», inciden, y la decisión se está retrasando tanto que no va a dar tiempo a darle publicidad al candidato y colocar su mensaje. Por eso hay quien recupera incluso a la presidenta del Banco de Alimentos, Cristina Herrera, que fue concejala en la primera mitad del mandato de Celdrán y delegada del Gobierno.

Cristina Herrera es de sobra conocida, como los dos nombres que más suenan estas semanas. Germán López sabe desenvolverse en el Ayuntamiento tras 18 años de concejal y es popular por haber desempeñado otros cargos como director general de la Policía Nacional y delegado del Gobierno. En su entorno admiten que está dispuesto a librar la batalla, pero no dentro del partido. Solo aceptaría si no tiene que pasar por primarias o discutir dentro de la formación. Con 70 años dicen que tiene ganas y que considera la alcaldía una asignatura pendiente, pero también que a esas alturas de la vida no quiere entrar en confrontaciones internas. «Quiere presentarse como alguien de consenso», advierten.

El otro nombre que está sobre la mesa es el del propio Francisco Fragoso, que ha sido candidato las dos últimas elecciones. Está dedicado al Senado, pero acude con cierta regularidad a actos públicos en Badajoz. Esto da pie a la interpretación de que quiere mantenerse en el escenario local, aunque él lo niegue.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que Ignacio Gragera está prácticamente descartado, salvo acuerdo global de PP y Ciudadanos a nivel nacional. Si en algún momento el alcalde de Cs fue una posibilidad para los populares ahora se esfuerzan en descartarlo. «No sé cómo se interpretaría en el propio partido cuando hay gente como Fragoso, Germán o incluso Cristina Herrera que pueden estar dispuestos y que tienen hecho el recorrido de la popularidad».

El calendario del PP marca la primavera para desvelar la incógnita porque antes tiene que elegir a su presidente regional. Fuentes del PP nacional han incidido en los últimos tiempos en que José Antonio Monago no seguirá al frente. Pero ese congreso no deja de posponerse y solo el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha mostrado interés en reemplazarle. Ese congreso del PP regional se celebrará probablemente en febrero y, como muy pronto, en enero. La convocatoria debe producirse 45 días antes de la cita y, por calendario, es prácticamente imposible que tenga lugar a inicios de año.

Una de las últimas fechas elegidas fue la del 18 y 19 de diciembre, pero Aragón la fijó y perdieron ese fin de semana. El siguiente ya es Navidad.

La presidencia regional es determinante porque sin Badajoz se complica aún más la presidencia de la Junta. «Nadie puede pensar que un presidente regional se va a presentar a unas elecciones como candidato a la Junta sin tener plena confianza en el candidato a alcalde de Badajoz», afirman varias de las fuentes consultadas. Como es sabido, además, las dos elecciones coinciden.

La designación, sin embargo, no depende formalmente del presidente regional. Al ser una capital de provincias, el número uno es elegido por el comité electoral nacional. Aseguran que se oirá al grupo municipal y la propuesta del presidente provincial, que ahora es el alcalde de Valencia del Mombuey, Manuel Naharro, quien ya ha demostrado su poder promoviendo una gestora en Mérida para apartar al histórico Pedro Acedo.

En Cáceres, Rafael Mateos acaba de asumir la presidencia local y es el candidato popular sin discusión. Plasencia queda a la espera del futuro de Francisco Pizarro y en otras localidades relevantes (Don Benito, Villanueva, Almendralejo) a priori tienen pocas opciones. Todo lo cual refuerza aún más la importancia para el PP de recuperar en 2023 la alcaldía de la ciudad más poblada de Extremadura.

Hay quien señala que Madrid vería con mejores ojos una persona joven y nueva que encuadre en los aires de renovación que Pablo Casado y Teodoro García Egea tratan de imprimir a la formación. En cambio, otros señalan que no se recurre en todos los casos a alguien 'virgen' en política. Citan el ejemplo de Valencia, donde proponen un candidato que ocupa cargos desde 1999.

Así que todas las posibilidades están hoy en día abiertas, aunque el tiempo se agote.