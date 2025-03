Una decena de voluntarios limpian la basura del río Guadiana

Con guantes y bolsas de plástico han acudido a primera hora de la mañana algo más de una decena de voluntarios al Azud del Guadiana. ... Este ha sido el punto elegido por Adasec Asociación de Ayuda Social Ecologica y Cultural de España, (Adasec) para llevar a cabo la recogida de basura que se ha celebrado este domingo en Badajoz.

«Esta recogida de basura forma parte de un proyecto impulsado por Libera y Ecoembes con el que pretenden que la sociedad tome conciencia que la Tierra es nuestro hogar y debemos de cuidarlo», decía la técnico de la asociación a los voluntarios justo antes de dispersarse por la orillas del río para retirar la suciedad acumulada.

En este sentido Álvarez, destacó que hoy día no se cuida lo suficiente al planeta. De ahí que este sea el primer año que esta recogida de basura se lleva a cabo en Badajoz. «No es la primera que se hace porque existen otras asociaciones que también salen al campo a limpiar, pero sí es la primera que realizamos desde Adasec, decía.

Entre las hierbas latas de cerveza, envases de plástico o botellas de cristal. «La gente viene con bolsas llenas de comida, que pesan, comen aquí y aquí dejan los residuos en lugar de llevárselo de vuelta que ya vacío no supone ninguna carga», subraya.

Las collillas lo que más contamina

Entre los restos de basura que han guardado en bolsas para tirarlos al contenedor, también había colillas. Estos residuos son los más contaminantes. Según indica Montse una colilla puede llegar a contaminar 50 litros de agua. «Es un lugar muy cercano al río, y así es muy fácil ensuciar las aguas», decía.

Indignado con la basura estaba también José Carlos Carrasco, este voluntario acudió a la jornada porque es amante de la naturaleza. «Sufro mucho cuando salgo a pasear y veo el campo lleno de suciedad, de hecho hay veces que he dejado el paseo y me he puesto a recoger basura», decía.

Para él, lo importante de esta jornada no está en recoger la basura sino en la labor de concienciación. «Se trata de que la sociedad entienda que hacer esto no es sano para el planeta ni para nosotros mismos, porque no es más limpio quién más recoge si no quién menos ensucia», subrayaba.

Una labor en la que lo importante no ha sido únicamente llenar los sacos de basura, sino concienciar a las nuevas generaciones. «Hay familias que han venido con sus hijos, y que niños de ocho años estén aquí hoy será muy imporante para determinar lo que hagan el día de mañana».

Ellos no han sido los únicos niños que han ido a recoger basura, pues hace dos meses los alumnos del colegio Diocesano San Atón ya estuvieron en el mismo punto. «Es uno de los centros educativos que ha colaborado con la asociación porque damos charlas y realizamos jornadas para que tomen conciencia», contaba Montse sorprendida porque dos meses después de limpiar la zona con el colegio está de nuevo llena de basura.

Aún así para que la zona no tuviese tanta basura Carrasco considera que sería necesario el uso de papeleras. «He estado en muchas ciudades y las hay más limpias que esta. Hay que utilizar las papeleras, aquí en esta zona no se pueden utilizar porque no hay», apunta este vecino que considera que las zonas de Badajoz que están limpias es gracias a los servicios de limpieza de la ciudad que funcionan muy bien.