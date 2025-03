Una decena de niños se queda fuera del único colegio de Cerro Gordo

El que iba a ser el colegio más grande de Extremadura no tiene capacidad para acoger a los niños que viven en Cerro Gordo. Este ... barrio de Badajoz, en el que viven más de 5.000 habitantes según los datos del INE, se encuentra a seis kilómetros de la ciudad y tan solo cuenta con este centro educativo.

«Mi hijo se ha quedado el 19 en lista de espera porque el colegio ha sacado 66 plazas, de las cuales 54 se han cubierto con los alumnos que ya están en el aula de dos años», cuenta Sara Viera, que explica que con esta situación solo quedan doce vacantes para cubrir en el centro que ha recibido 26 solicitudes.

LOS DATOS Vacantes El centro, que el año pasado ofertó 88 plazas, este año ofrece 66, de las cuales 54 están reservadas para los alumnos del aula de dos años

Solicitudes El centro ha recibido 26 solicitudes de familias que lo han elegido como primera opción, y 48 lo han hecho como segunda.

Aula TEA Siete son las plazas que reserva para este aula.

No es la primera vez que se da esta situación en el centro educativo de infantil, que cuenta con tres aulas para 3 años en las que ya el curso pasado la Consejería de Educación quiso bajar la ratio de 25 niños por clase a 22. Algo que finalmente no pudo hacer debido a la elevada demanda, por lo que se mantuvo la ratio en 25 alumnos y pudieron entrar nueve niños más.

«Tan solo pedimos que este año hagan lo mismo. Aun así todos los años hay niños que se quedan fuera, pero al menos le darían la oportunidad a nueve niños del barrio de estar en su colegio», se queja Viera, que teme tener que llevar a su hijo fuera de Cerro Gordo con la dificultad que ello conlleva a nivel de conciliación familiar. «En la mayoría de las familias trabajamos padre y madre, si lo tenemos que llevar fuera del barrio nos dificulta mucho el día a día», sentencia.

De las doce vacantes que hay en el centro tras cubrirse las primeras 54 plazas con los alumnos del aula de dos años, cinco están destinadas a vacantes ordinarias. Mientras que siete de ellas son para alumnos con necesidades especiales.

Como el centro no ha recibido solicitudes para estas últimas plazas se han sumado a las cinco ordinarias, de forma que el colegio tan solo ha ofertado 12 nuevas vacantes, ya que el resto la ocuparán los alumnos que ya están en el centro. Así, de las 26 solicitudes recibidas, catorce alumnos han quedado fuera junto a los 48 que han solicitado plaza como segunda opción.

«Mi hija no ha tenido opción de entrar porque ya se quedó fuera el año pasado en el aula de dos años, y aunque tengo todos los puntos porque vivo en el barrio estoy en lista de espera. Pero si no amplían plazas no tengo opciones de que mi hija vaya al colegio en el barrio», cuenta Arantxa Trigo, que es otra de las madres que ha pedido a la Consejería de Educación que suba la ratio.

Para estas familias subir la ratio permitirá reducir el número de niños afectados y que puedan acceder a una educación de calidad sin tener que ser desplazados a otros centros. «Es una faena tener el colegio enfrente de casa y tener que llevar a los niños a seis kilómetros para que puedan estudiar, con todo lo que ello implica a nivel de conciliación y desarraigo del barrio a edades tan tempranas», sentencia.

Ante esta previsión Fran Montero, que también vive en Cerro Gordo, decidió solicitar plaza fuera. «He optado por pedir en el Piloto Guadiana, porque está cerca de mi trabajo ya que mi hijo también quedó fuera cuando solicité el aula de dos años».

Como él, otra decenas de familias han optado por salir del barrio pese a no ser su deseo.