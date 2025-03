«Debería haber más señales adaptadas»

Para la mayoría de los ciudadanos también es escaso el número de semáforos adaptados que hay en Badajoz. «Es una ciudad grande, por lo que ... el número de personas con discapacidad será mayor que en otros sitios y debería contar con más puntos sonoros en los pasos de peatones», argumenta Susana García

Creo que es una ciudad que tiene muchos obstáculos. Hay aceras que se consideran accesibles porque están rebajadas junto a los pasos de peatones pero no lo son», sentenciaba Fran Casado.

A María del Valle Álvarez tampoco le parece bien que se hayan retirado los semáforos que emitían pitido constante, antes de que llegasen los que funcionan a través del dispositivo bluetooth. «No creo que moleste a nadie y es un elemento que les daba mucha seguridad, no lo entiendo», reclamaba Valle entre el enfado y la indignación.

«Se trata de una medida que ayuda a otras personas y que debería de estar en todos los pasos de peatones», afirmaba José Ángel Arias, que considera necesario para que las personas invidentes puedan salir a la calle con total libertad y sin ayuda de terceras personas para desenvolverse caminando por cualquier zona de la ciudad.

Según destacan estas personas, la ciudad no es lo suficientemente accesible.

«Tengo la sensación que hay muchos obstáculos para las personas con discapacidad, ya no solo con el tema de los semáforos. Los autobuses, las paradas... lo veo cada día porque yo utilizo mucho transporte público», aclara Susana García. Una sensación que comparten otros viandantes como Leticia Arias, ella pudo cruzar el paso de peatones de San Atón con total seguridad. Tras varios minutos esperando cruzó la calle cuando su semáforo cambió a verde. Una acción que no es tan sencilla para Rosa Camacho, que tuvo que esperar a sentir el movimiento de las personas que se agolpaban a ambos lados de la cera para cruzar la calle. «No me parece normal que hoy día no facilitemos estas cosas», sentenció.