Los deberes de Guardiola en Badajoz

La lista es larga. De aumentar la construcción de vivienda social en la ciudad a convertir el Guadiana en un río navegable, hay muchos proyectos ... que el gobierno local del PP lleva años reclamando a la Junta de Extremadura.

El Partido Popular municipal no ha sido parco en críticas a la Junta de Extremadura gobernada por el PSOE durante años. Ahora que los populares están en los dos gobiernos, María Guardiola tiene la posibilidad de atender muchos de ellos.

Alcalde y presidenta se reunieron el día 5 de este mes y, según Gragera, le pidió las mismas cosas que ya había reclamado a Vara. Guardiola visitó Badajoz en varias ocasiones durante la campaña, pero en ninguna realizó una promesa electoral, salvo alguna mención al estado del río.

La Junta está ahora elaborado sus presupuestos, que serán una declaración de intenciones sobre qué quiere hacer la nueva administración regional y dónde. Los proyectos importantes necesitan tiempo, por lo que es determinante que entren en este primer presupuesto.

Aquí, los asuntos pendientes.

14 millones de euros La riada y su huella

Veinte años lleva sobre la mesa a quién corresponde sanar las huellas de la riada de 1997. Los cálculos apuntan a que se necesitan 14 millones de euros para recuperar las 14 hectáreas que siguen afectadas. El PGM recoge que es una actuación supramunicipal, pero la Junta no ha accedido a las peticiones. El Ayuntamiento vio una oportunidad en los fondos europeos Next Generation que ha recibido la Junta, pero no se ha incluido.

Infraestructuras sanitarias El Materno y Los Pinos

Prometido en julio de 2020, la reforma del hospital Materno Infantil tenía en ese momento un presupuesto de 15 millones de euros.El día de Extremadura, la unidad de Oncohematología infantil recogió la Medalla. Pero las instalaciones siguen esperando una rehabilitación para que los profesionales puedan atender mejor a los pacientes más vulnerables.

En el capítulo sanitario, por mucho que se haya repetido que el centro de salud de la zona centro volverá al Hospital Provincial, las obras no han empezado ni han salido a concurso ni se ha publicado el proyecto.En 2019, el PP también reclamó un centro de salud en Las Vaguadas.

Otro curso en un edificio pequeño La Escuela Oficial de Idiomas

La Junta prometió llevar la Escuela Oficial de Idiomas al Hospital Provincial, pero el curso empieza de nuevo para los estudiantes de en el antiguo Palacio de Godoy. Aun no se conoce ni el proyecto para rehabilitar esta zona del edificio histórico.

Ampliar Hospital Provincial, donde se espera que trasladen Los Pinos y la Escuela Oficial de Idiomas. HOY

De la Granadilla al nuevo edificio Residencia de mayores

Las obras de ampliación de la residencia de mayores de la Granadilla están paradas por los problemas de la adjudicataria. El Ayuntamiento ha instado en varias ocasiones a agilizar las obras.

Además, el gobierno de la ciudad ha pedido en muchas ocasiones una nueva residencia.

En una ciudad con 150.000 habitantes y una población que ronda los 25.000 vecinos mayores de 65 años se necesitarían hasta 400 plazas más para que todos los ancianos que requieran estar en una residencia puedan hacerlo. Ese es el dato que ofreció un especialista del Sepad en una visita al Ayuntamiento en noviembre de 2016, en plena polémica por la insistencia de Podemos en que el Hospital Provincial debía acoger el geriátrico y la necesidad de que la ciudad contara con una residencia dentro de la ciudad.

De quitar el nenúfar a ser navegable Río Guadiana

En 2013 se planteó la posibilidad de hacer el Guadiana navegable, lo que tiene un coste de 20 millones de euros. Fragoso recuperó la idea en 2021, cuando se abrió el melón de los fondos Next Generation. Pero tampoco entró y se habla poco de esta iniciativa.

Aunque esta actuación podría conllevar la erradicación del nenúfar. Más insistente es la reivindicación de limpiar el río de esta plaga. La Junta tiene competencias en especies invasoras y ha realizado pruebas para asfixiar el nenúfar. También se ha hablado de la posibilidad de dragar el río, un proceso que requeriría de un acuerdo entre la CHG, la Junta y el Ayuntamiento.

Ampliar El Guadiana, plagado de nenúfar esta primavera. HOY

La avenida de Elvas crece Ronda sur y nuevo puente

Se cumple un año y medio de la apertura del puente que une Ifeba con la carretera de Olivenza. Es decir, del primer tramo de la ronda sur construido por la Junta de Extremadura. Quedan otros tres. En junio se adjudicaron los proyectos de otros dos tramos con un plazo de 14 meses. El alcalde, Ignacio Gragera, pidió agilidad tras ganar las elecciones.

Hay otras necesidades en carreteras, como la conversión de la carretera Badajoz-Olivenza en autovía.

La ciudad crece por la avenida de Elvas. Más viviendas, el hospital de Quirón, la plataforma logística y la concentración de tiendas en El Faro auguran más tráfico y urgen un nuevo puente. Aún no está ni en proyecto y depende de la Junta.

Si hace falta un puente nuevo, también rehabilitar otro antiguo. De 1531 es el puente de Cantillana, que se deterioró aún más con la borrasca Efraín. El Ayuntamiento no lo arregla porque una parte del puente es regional.

La ampliación pendiente Plataforma logística

La mayor parte del suelo desarrollado en la plataforma logística del Suroeste Europeo o en vías de desarrollo está ya comprometido en proyectos de diverso tamaño.

Quedan 378 hectáreas anejas para las que de momento no hay planes de expansión, pero que son propiedad de Sepes y que la Junta debe reclamar para seguir ofreciendo suelo. Una vez que lo tenga, será el momento de sacar a concurso obras de urbanización como las que se ejecutan ahora para las fases segunda y tercera. Entre trámites y contratos pueden pasar cuatro años desde el inicio del traspaso hasta que lleguen las empresas.

La Junta no ha asumido ese terreno de momento, por lo que será la nueva administración regional, bajo el mando del PP, la que deberá negociar el traspaso de la titularidad.

Avante anunció la construcción de naves para empresas de mediano tamaño en la parte ya desarrollada, pero paralizó el proyecto por el encarecimiento de los materiales de obra y no se ha vuelto a saber.

Financiación Piscina de la margen derecha

La Junta cofinancia con el Ayuntamiento la construcción de la piscina de la margen derecha, pero el convenio entre las dos administraciones marcaba que debía estar terminada a final de mayo pasado. Como no lo ha estado y lleva parada más de un año, la Junta le puede reclamar el dinero ya abonado. Son más de dos millones de euros. La construcción tendrá que volver a salir a concurso con más presupuesto, por lo que tendrán que revisar el acuerdo. Mientras, en el Ayuntamiento están enredados con la resolución del contrato con la adjudicataria.

Ampliar Piscina de la margen derecha, paralizada desde hace mas de un año. HOY

Cerro Gordo y Las Vaguadas Más institutos

El Ayuntamiento insta a la Junta a construir nuevos institutos en Cerro Gordo y Las Vaguadas. Las dos barriadas cuentan con colegios, pero no centros de Secundaria, por lo que obliga a los adolescentes a salir de sus barriadas a diario. En cada uno de estos barrios hay más de 5.000 personas censadas.

El Ayuntamiento ha pedido con insistencia el colegio de Educación Especial Los Ángeles, para el que hay más de ocho millones de euros consignados. Falta iniciar las obras en la ronda norte.

Casco Antiguo Alcazaba y Consorcio

Si de algo se ha hablado esta campaña ha sido del Casco Antiguo, cuyo consorcio está pendiente de aprobación por el consejo de gobierno de la Junta. Gragera suele citarlo entre sus reivindicaciones a la Junta.

La Junta, el Gobierno y el Ayuntamiento firmaron un acuerdo para recuperar el monumento. Se han dado pasos e invertido mucho dinero. Pero el Ayuntamiento ha dicho en los últimos años que la administración regional debe aportar 1,4 millones de euros para igualar la cifra invertida por el Gobierno y la Junta.

Fiesta Internacional Más dinero para el Carnaval

El alcalde critica que la Junta aporte pocos fondos para las fiestas de la ciudad. «La Junta da 4.000 euros al Carnaval de Badajoz y 16.000 a la feria de la tortilla de Villanueva», dijo en octubre de 2022. El Carnaval necesita más dinero y más seguridad para seguir creciendo.

Ampliar San Francisco, llena de gente en el Carnaval de 2023. HOY

Construir y derribar Más viviendas sociales

En la primera reunión que Gragera tuvo con Vara le pidió que construyera más vivienda social en la ciudad. También reclaman que terminen de derruir el estadio José Pache, en ruinas.

La bandera de Gragera Centro de Renovables

El alcalde, Ignacio Gragera, ha hecho bandera de la reclamación del centro de energía renovables (Ciere) anunciado en 2005. En su primera visita a Vara como alcalde en 2021 insistió en que no se podía prescindir de este proyecto. Ahora puede pedir el apoyo de Guardiola para reclamarlo ante el Gobierno.

Hay más asuntos que dependen del Gobierno y que será más fácil conseguir con la complicidad de la Junta de Extremadura. Hace años se pidió que el tren llegara a la base de Bótoa para que puedan salir los blindados cuando la brigada va de maniobras sin meterlos por carretera.

La lista con el Gobierno es aún más larga. Mejores conexiones y frecuencias del aeropuerto, un sistema que permita operar vuelos en días de niebla.

La gran promesa electoral de Gragera ha sido soterrar parte de Antonio Masa Campos. Es una vía estatal, por lo que requiere de un convenio con el Gobierno central. Y ese acuerdo será más fácil con el respaldo de la Junta de Extremadura.