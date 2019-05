Darth Vader también llora

En una casa aparentemente normal en la barriada pacense de San Roque se erige una especie de templo dedicado a 'La Guerra de las Galaxias'. En una pequeña habitación de esa vivienda, de pocos metros cuadrados, se distinguen cientos de piezas, películas y armaduras que te sumergen sin quererlo en el universo de 'Star Wars'.

El culpable de ello es Fernando Núñez, un pacense de 49 años que lleva media vida compaginando su afición por el Carnaval y la Semana Santa con otra de sus grandes pasiones: las creaciones de George Lucas.

Núñez se define a sí mismo como 'el niño de la casa' y se entiende rápidamente al escucharle hablar sobre Darth Vader, Luke Skywalker o la Princesa Leia. Con una sonrisa de oreja a oreja y con todo lujo de detalles comparte su conocimiento sobre esta franquicia, que no es poco.

Esta afición empezó en los años 80 cuando vio su primera película de la saga 'El retorno del Jedi'. En ese momento se quedó prendado del universo 'Star Wars'. Adquirió sus primeras piezas, llaveros... «el típico merchandasing», aclara.

Poco a poco fue descubriendo un mundo donde parece que no hay techo. «Cuando tuve ya cierto conocimiento empecé con este mundo. Sobre el 2008 comencé a buscar información para conseguir un muñeco a escala 1:1, a buscar todas las piezas...», recuerda este funcionario de la Uex.

A partir de entonces dio los primeros pasos para crear el que a día de hoy denomina 'su templo'. En él se concentran entre 500 o 600 piezas si suma las películas, los discos, llaveros, un ajedrez, tazas, multitud de figuras, un peluche de Yoda y el famoso halcón milenario que preside la mesa central de la habitación. A todo ello se le suman las cinco armaduras completas que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida: Darth Vader, un soldado de asalto, un guardia imperial del emperador, un Supertrooper y un piloto de at-at. Y Fernando Núñez es feliz contemplando de un lado para otro todo lo que tiene porque, como él mismo reconoce, esto más que un hobby es un vicio.

Una réplica de Darth Vader por 3.600 euros

El extremeño no sabe cuánto dinero ha invertido desde los años 80 en el universo de George Lucas. Aún así, admite que se trata de una afición cara. «El halcón milenario fueron 100 entregas de fascículos, a 12 euros cada uno. Las piezas de este ajedrez me costaron cada una 10 euros. Hay 64. Echa la cuenta», argumenta.

Pero su pieza más preciada es el traje de Darth Vader, uno de los villanos más emblemáticos de la cultura popular. Por él pagó 3.600 euros pero aclara que no de golpe. Poco a poco fue consiguiendo las piezas para cear una réplica exacta. Junto a él tiene otros que denomina 'estándar' cuyos precios oscilan entre los 1.000 y 1.300 euros.

Legión 501-Spanish Garrison

El caso de Fernando Núñez no es único ni en la región, ni en España. Como él, unas 800 personas de nuestro país comparten su afición por 'Star Wars' en el club Legión 501-Spanish Garrison, una subdivisión española del club mundial Legion 501.

Este club nació con el objetivo de demostrar la pasión que los aficionados sentían por el universo de Lucas. Sin embargo, pronto aprovecharon la coyuntura para contribuir en causas solidarias enfocadas, sobre todo, a los más pequeños. En el historial de sus actuaciones hay desfiles solidarios o visitas a hospitales.

En Extremadura la Legión 501 cuenta con tan solo cinco personas, entre las que se encuentran varios familiares de Fernando Núñez. Al preguntarle por los orígenes de este ONG en Badajoz responde orgulloso: «fui el primero en Extremadura en tener la réplica exacta de Darth Vader», una de las condiciones para poder formar parte del club.

El extremeño ha participado en numerosos actos y actividades solidarias. Pero hay una que guarda con especial cariño. En una de sus visitas a la UCI de Oncología en Badajoz conoció a una niña de 14 años que estaba hospitalizada. La madre, al enterarse de que Legión 501 haría una visita al centro, pidió que fueran a ver a su pequeña. Y así fue. Solo hizo falta el sonido de la respiración que lleva incorporada la másscara de Darth Vader para que la joven dejara plantado al médico que la estaba atendiendo y saliera corriendo a abrazar a uno de los malos de 'Star Wars'. «La madre me dijo que hacía siete meses que no veía sonreír a mi hija. Me dio la gracias. Con eso ya... Merece todo la pena», recuerda Núñez visiblemente emocionado.

También han colaborado con multitud de Ayuntamientos, grandes firmas, proveedores de servicios y otras ONGs. Por delante tienen varios proyectos que hacen a título particular sin ánimo de lucro con el simple objetivo de ayudar al máximo a quien más lo necesita.

'Limón Galáctico' es un claro ejemplo de que los malos también lloran.