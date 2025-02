Daniel Roberto, poeta a los 19 años

Te odio, alzheimer, nunca te olvidaré». Con esta potente frase culmina Daniel Roberto Pérez el poema dedicado a esta terrible enfermedad que ha incluido en ... su primer poemario. «¿Sabes qué? Yo sigo aquí, esperándote, negando lo evidente, creyendo que algún día volverás a sonreír consciente de lo mucho que te he querido, de lo mucho que te quiero», añade este joven pacense que con sólo 19 años ha emprendido la aventura de publicar su segundo libro.

El primero lo puso en el mercado con 17 años cuando estudiaba 2º de Bachillerato en el Instituto Maestro Domingo Cáceres de Badajoz y se trataba de una novela protagonizada por un personaje oscuro que se veía involucrado en un doble asesinato. El segundo, 'Allá donde mi voz no alcanza', incluye poesías en prosa que hablan de lo sentido, disfrutado y sufrido durante los últimos tres años.

«Han sido unos años muy intensos en los que he escrito más de 100 poemas y los 40 que más me gustan los he recogido en este libro», explica un joven autor que ahora estudia Historia en la Universidad de Málaga (UMA).

«El verso se me da horrible –confiesa Daniel Roberto–, lo mío son poemas en prosa de una página o página y media que hablan de sentimientos y experiencias personales. Para mí la poesía es una forma de evadirme».

Explica el autor que su gusto por la poesía le viene de lejos. «Siempre he leído poemas. Y muchas veces me he sentido identificado porque hablaban de lo que vivo y lo que siento».

Por eso ahora ha decidido abandonar el punto de vista del lector y asumir el de escritor. «Hablo un poco de todo, de experiencias con amigos, de mis problemas de adolescente, de mis aventuras... A lo mejor alguien se siente identificado». A todo ello une creaciones en las que aborda realidades tan duras como el Alzheimer. «Otro poema está escrito en castúo antiguo en honor a mi abuela, que siempre ha defendido esta manera de expresarse. Realmente el poemario se lo he dedicado a mis abuelos Josefa y Antonio, ellos son mis ángeles de la guarda en la Tierra y a razón de que este libro sea una realidad».

El recorrido que pueda tener 'Allá donde mi voz no alcanza', editado por Círculo Rojo, todavía es una incógnita. Pero a Daniel Roberto no le asusta el reto de regresar a un mercado muy complicado en el que busca hacerse un hueco.

De momento, su poemario está a la venta en Badajoz en La Casa del Libro, Librería Colón y en Mahúgo, pero puede adquirirse en cualquier otra librería bajo demanda.