Daniel Casado: «Cuanto más profundizas, más te das cuenta de lo machistas que somos»

Daniel Casado se dedica a la gestión cultural en Badajoz, pero cuando la pandemia paralizó los espacios donde trabajaba aprovechó para matricularse el ciclo de ... FP que imparte el instituto Bárbara de Braganza sobre Promoción de Igualdad de Género, un título sobre el que asegura empieza a haber demanda desde que los planes de igualdad son obligatorios en empresas con más de 50 empleados.

En su ciclo había 21 mujeres y cuatro hombres y dice que aquella formación, de dos años, le dio perspectiva «sociológica, filosófica, política y económica» sobre el machismo. «Lo último que he hecho ha sido revisarme como hombre», explica este pacense de 48 años que este mes ha empezado a impartir un taller de masculinidad en un espacio cedido por El Silencio, en el Casco Antiguo de Badajoz. Se siguen celebrando cada dos jueves, es gratis y no hay ni que inscribirse, solo aparecer, explicarse y escuchar. Al primero acudieron once hombres con una media de edad de 40 años y un perfil que define como «heterogéneo».

–¿Qué es un taller de nuevas masculinidades?

– Es crear un espacio de comunicación, de atención y e cuidados entre varones, es un espacio igual que los hay de mujeres y que es necesario para nosotros para poder hablar libremente y fuera de los prejuicios sociales entre amigos y compañeros de trabajo, donde puedan cuestionar atributos de la masculinidad que están socialmente aceptados, desde los piropos hasta los estereotipos en sexualidad. Cuestionar esto en una cierta intimidad con otros hombres es algo revolucionario que nos fortalece y nos hace tomar conciencia de la lucha que tienen las mujeres y cómo nosotros debemos contribuir a esa lucha sin tomar el protagonismo, que es uno de nuestros tics. Nosotros debemos estar al lado, no delante ni frente a ellas.

–¿No siente que acuden a estos talleres quienes no lo necesitan?

–La revolución empieza por uno mismo y a partir de ahí se transmite a los demás. Nosotros mismos estamos en continuo cambio y aprendizaje. Y cuanto más profundizas más te das cuenta de lo machistas que somos. Que algunos llevemos un terreno un poco más adelantado no significa que no nos revisemos.

–¿Por qué dicen que acuden a su taller de masculinidad, qué razones predominan?

–Estamos ahí porque hemos descubierto que el machismo también nos afecta a nosotros. Hemos comprobado que en nuestras relaciones sentimentales, familiares o laborales que las actitudes machistas nos acaban perjudicando a todos, por ejemplo en cuanto a una sexualidad saludable. Siempre destaco lo que es la ternura. A nosotros se nos ha enseñado a cortejar, a seducir e ir directamente a penetrar y esa herencia cultural nos ha hecho daño. Hay que darse cuenta de eso y escuchar a la mujer.

– ¿Ha habido experiencias previas en la Extremadura?

–Sí, hay un colectivo en Alburquerque que se llama Cala y lleva años haciéndolo. Podemos Extremadura también los organizó en Mérida, igual que la Diputación de Badajoz.

–Una serie española de Netflix, Machos Alfa, dio a conocer los talleres que usted imparte caricaturizándolos, ¿la ha visto, qué opina?

– Sí, y respeto mucho el humor porque la comedia también es una manera para dialogar sobre los fenómenos sociales que se producen. Cuando alguien hace algo por cambiar en este país se producen dos reacciones: el ataque directo o la comedia. En ambos casos significa que se está haciendo algo en la dirección adecuada y el humor siempre es algo saludable.

–En los grupos de 'whatsapp' de hombres corren muchos mensajes machistas, ¿qué sugiere para erradicarlos y que nadie se sienta incómodo?

–Todos los varones en la intimidad tendemos a compartir espacios de complicidad con mensajes y vídeos. Salirse de esa risotada a veces genera desconfianza, pero personalmente pienso que a veces hay que exponerse, por lo menos no divulgando esos vídeos con actitudes machistas. Creo que dentro de ese espacio de privacidad entre hombres hay que dar un paso adelante y decir 'oye tío, a mí esto no me hace gracia, esta imagen de esta mujer no me interesa'. Hay mucho humor machista español rancio y hay que tomar una postura ante eso teniendo en cuenta que genera antipatía entre otros hombres

–El mes pasado el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó una encuesta que afirmaba que en España el 44,1% de los varones está 'muy' (22,4%) o 'bastante en acuerdo' (21,7%) con que se haya llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres y piensan que también se les discrimina a ellos, lo cual también piensa el 32,5% de las mujeres, ¿qué opina?

–Pero no se destaca que un 74 por ciento de los varones y d e las mujeres en España está 'muy de acuerdo' en que la igualdad entre hombres y mujeres contribuye a una sociedad más justa. Existe un discurso precocinado porque ese 44'1 por ciento surge de un sector que vota a Vox y ese sesgo se oculta, pero no es nuevo. Hay un movimiento reaccionario en este país muy fuerte, que tergiversa los datos. Yo de la encuesta del CIS destaco que un 74% está muy de acuerdo que la más un 21'9% que está 'bastante' acuerdo con que la igualdad hace una sociedad más justa. Por otro lado, el machismo e s una construcción cultura que afecta por igual a mujeres y a hombres. Pensar que no hay mujeres machistas o que todas son feministas es una ingenuidad.

–Cuando la encuesta analiza las edades el machismo está muy presente entre jóvenes y adolescentes, ¿lo comparte?

–Doy charlas en colegios institutos y confirmo que hay un avance del machismo entre los adolescentes. El sistema educativo español no ha incorporado la educación en igualdad de género y hay que plantearse una educación de algunos docentes. Por otro lado, con más acceso a nuevas tecnologías, al porno y a las cámaras de móviles, ahora los chavales y chavalas carecen de formación de género necesarias y se encuentran con un mundo digital que los supera.