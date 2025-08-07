Se cumplen dos meses sin noticias del preso fugado durante un paseo en Badajoz

Pidió permiso para ir al baño y ahí se perdió su rastro. El martes se han cumplido dos meses sin noticias del preso ... de la cárcel de Badajoz que se fugó mientras participaba en una salida, daba un paseo por el parque del río Guadiana.

La Policía Nacional confirma que no se ha producido su detención, aunque se mantiene la investigación para dar con su paradero. El preso, de 38 años, cumplía condena en la prisión pacense y es de Badajoz, por lo que en principio se pensó que podría estar en la ciudad tras la fuga.

Aunque no ha sido localizado se mantiene una requisitoria de búsqueda sobre él. Sin embargo, por el momento, la policía no ha hecho pública su identidad y su fotografía. En algunos casos de este tipo se publican los datos de los buscados en la web de la Policía Nacional, en la sección de personas buscadas en el territorio español.

Desde la Jefatura de la Policía Nacional en Badajoz indican que, por el momento, no se ha determinado esta medida en la búsqueda del preso fugado en Badajoz. En su día se destacó que no se trata de un recluso con delitos violentos a sus espaldas.

Así fue la fuga

Fue el 5 de mayo pasado. Esa tarde un grupo de internos salió del centro penitenciario para participar en una salida terapéutica. Estas salidas se conceden solamente a los presos que ya tienen beneficios penitenciarios, por lo que su condena está avanzada y han demostrado buen comportamiento, por lo que una fuga es poco probable. La cárcel suele organizar al menos una salida el mes de este tipo.

Esa tarde un educador, un jurista y un vigilante acompañaban a los presos. Salieron de la cárcel y fueron caminando al Guadiana. Estaban en el parque del río cuando uno de los internos pidió permiso para ir al baño. Al rato se dieron cuenta de que no regresaba y dieron la voz de alarma.

La fuga creó gran conmoción entre los trabajadores del centro penitenciario porque este tipo de incidentes no suelen ocurrir entre los presos que son de confianza y participan en las salidas. Además el hombre de 38 años desaparecido iba a salir libre menos de un año después. Sin embargo, si es localizado, al imputarle cargos por fuga, tendrá que cumplir mayor pena.

La Policía Nacional asumió la investigación, pero se coordinó con la Guardia Civil y también con las fuerzas de seguridad portuguesas por si el fugado había pasado la frontera. Sin embargo, en estos dos meses no ha habido resultados.