«Ten mucho cuidado con el coche», amenaza de los gorrillas de la Alcazaba Hay vecinos que no se atreven a dejar su coche en el monumento porque tienen miedo a los aparcacoches

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 28 de noviembre 2022, 07:28 | Actualizado 08:08h. Comenta Compartir

«Lo siento, no llevo monedas», dice una vecina. El gorrilla se da la vuelta y masculla: «Ten mucho cuidado con el coche». La conductora ... se asusta. Otra persona le ofrece prestarle una moneda para evitar conflictos, pero la afectada decide llevarse el coche de la Alcazaba, no se atreve a dejarlo por si le pasa algo. Ocurrió este domingo en el monumento y no es la primera vez. Las tres personas que ejercen en la zona como aparcacoches ilegales acumulan muchas quejas.

Desde el verano la presencia de gorrillas en la ciudad se ha disparado. Una mañana cualquiera hay una docena de aparcacoches ilegales en distintas zonas de la capital pacense. Casi todos conviven con tranquilidad con los conductores, pero los conflictos en la Alcazaba se han disparado. «Me da miedo que me pinchen una rueda o me rompan un cristal», aseguró la conductora increpara este domingo por los gorrillas de la Alcazaba. En una jornada normal hay una docena de gorrillas en distintas zonas de la ciudad, desde el centro a Valdepasillas Rocío, vecina de la calle San Atón, cerca del monumento, ya no deja su coche nunca. «Y le digo a mis conocidos que no suban porque son muy agresivos. Hay broncas y amenazas», asegura. La Policía Local ha subido a la Alcazaba varias veces tras recibir llamadas de los vecinos por este problema, pero los tres aparcacoches ilegales siguen volviendo a diario. En los últimos meses, según los vecinos, solo han faltado cuando el recinto árabe ha estado cerrado para la celebración de eventos. A pesar de todo, el aparcamiento de la Alcazaba se llena a diario. Hay dos zonas de estacionamiento. Una para empleados del Museo Arqueológico, la biblioteca y la Universidad de Extremadura donde no suele haber conflictos y un segundo aparcamiento donde suelen estar los gorrillas mañana y tarde. Suelen marcharse cuando se va la luz. Los aparcacoches ilegales no son el único problema de esta zona de aparcamiento. Gran parte del solar no se puede usar porque hay agujeros en el suelo, resulta difícil conducir. En agosto de 2021 el Ayuntamiento aseguró que repararía esta zona de estacionamiento, pero ha pasado más de un año y no se ha llegado a cabo la reforma. Tampoco funciona el sistema que avisa del número de plazas libres que hay dentro del monumento. En los primeros meses del año la Policía Local ha interpuesto casi 200 denuncias por ejercer de aparcacoches ilegales en la ciudad, pero la actividad de los gorrillas no ha menguado. La policía señala que las zonas más afectadas son Juan Carlos I, Castelar y Ronda del Pilar. Sin embargo, el problema se ha extendido a muchos barrios. Ruta por los gorrillas A las nueve de la mañana comienza la actividad de aparcacoches ilegales. La calle que más tiene es Ronda del Pilar. A pesar de que se han reducido las plazas en esta zona con la desaparición de la calle Hermanos Merino, este área sigue siendo una opción de aparcamiento para muchos pacenses que van al centro. En Ronda del Pilar hay a diario cuatro personas ejerciendo de aparcoches. Se coordinan entre ellos, se turnan y se reparten los distintos tramos. A diferencia de la Alcazaba, no ha habido quejas por amenazas ni coacciones para pagarles, pero sí que hay conflictos porque, en ocasiones, se ponen delante de los coches para que reduzcan la velocidad y así señalar las plazas libres. En Juan Carlos I suele haber una persona, en ocasiones dos, y en el parque de Castelar hay un habitual que se ocupa de las plazas alrededor del parque y también en la plaza de Portugal. En este caso hay conductores que defienden su labor, aunque otros lo consideran una molestia. «A mi me parece bien ayudarle y es mejor una moneda que pagar un parking. Nunca he tenido un problema», dice Rafa López-Lago tras dejar su coche cerca de Castelar. También hay actividad de gorrillas en los alrededores de la parroquia de San José, cerca de la plaza de los Alféreces. En este área hay dos parkings de superficie a bajo coste, pero también hay aparcacoches ilegales en las calles de alrededor. Otro lugar donde se han producido conflictos, y ha habido numerosas quejas vecinales, es el entorno de la estación de autobuses de Badajoz. Los residentes denunciaron la presencia de personas que hacían vida en los juegos infantiles bebiendo y consumiento drogas y pidieron dinero a los que dejaban sus coches. La inseguridad provocó varias intervenciones policiales para tratar de atajar este problema. En la avenida Condes de Barcelona también ha habido quejas vecinales por la presencia de personas pidiendo dinero a los vecinos, aunque no se da tanto el problema de aparcacoches ilegales, especialmente desde que se ha puesto en marcha un solar como aparcamiento. Los nuevos terrenos que se han asfaltado como aparcamientos en Valdepasillas, sin embargo, sí que cuentan con presencia de gorrilas, especialmente por las tardes.

