La cuesta abajo del Pagapouco, el temor de los corredores de la Elvas-Badajoz

Poco más de una veintena de kilómetros es la distancia que separa Elvas de Badajoz, una distancia que recorrerán los 1.500 corredores mañana en ... la trigésimo quinta edición de la media maratón que une las dos ciudades.

Una carrera atractiva por su carácter transfronterizo, pero difícil de recorrer, según apuntan los atletas más experimentados. «Hay que conocer el recorrido porque es una carrera que engaña. Aquí es difícil mantener el ritmo por la orografía del terreno en los primeros kilómetros. A diferencia de una media maratón en Madrid o Sevilla, donde el recorrido llano te facilita mantener la velocidad media», explica Tina María Ramos, que a sus 53 años ha corrido y ganado esta media en numerosas ocasiones.

Una carrera que parece favorable, porque con las fuerzas mal gestionadas puede dar lugar a malos resultados. «Nada más salir, el primer kilómetro encara una cuesta, que se complica por la aglomeración de corredores», destaca el presidente del Club Maratón Badajoz, Raúl Montero, que explica que tras esta primera subida es importante dosificar las fuerzas y no gastarlas en la bajada de la cuesta de Pagapouco, que es una de las tendencias de los corredores menos experimentados. «Son tres o cuatro kilómetros bajando y hay que intentar no apretar porque al llegar a Caya es cuando vamos a necesitar las fuerzas», explica.

Tina recuerda que estos kilómetros son los más peligrosos porque son los que pueden engañar al corredor. «Esta bajada está al inicio, el cuerpo aún está muy fresco. Por eso, correr de más en esta bajada se puede pagar muy caro al llegar a la frontera», explica la corredora, que además es quiromasajista.

La sobrecarga que se puede dar por querer avanzar más rápido de lo debido puede perjudicar a los cuádriceps, que hay que adaptar a la bajada.

Para evitar esto, Tina entrena junto con el Club Maratón Badajoz en las cuestas de la Alcazaba. «La subimos y la bajamos fuerte para preparar estos músculos, pero esto no elimina el riesgo de lesiones el día de la carrera», explica.

Con esta primera parte de la carrera completada, el circuito sigue por la antigua N-V Madrid-Lisboa para pasar por la avenida de Elvas y Adolfo Díaz Ambrona, donde los corredores tomarán el puente de la Universidad, para continuar por las avenidas Guadiana, del Perú, Antonio Masa Campos y Miguel Ángel Celdrán.

En este trayecto los corredores ya acumularán 21 kilómetros en sus piernas para entrar en la meta ubicada en la avenida de Huelva. «El conjunto de la carrera es sencillo, aparentemente no tiene grandes dificultades más allá de algunas cuestas y la bajada, donde es importante mantener el ritmo», apunta Raúl Montero.

Un recorrido sencillo pero difícil de completar si los atletas no dosifican el esfuerzo, porque según Montero la carrera empieza realmente al llegar a Caya. «Hay corredores que no pueden continuar al llegar a la frontera, de ahí la importancia de guardar las fuerzas y no confiarse en la facilidad que aparentemente tiene una bajada», subraya.

Viento y humedad

Por otro lado, el clima es una dificultad añadida de cualquier carrera. En este sentido, la humedad prevista para el día de la carrera puede provocar deshidratación en los corredores. De ahí que Tina recomiende a los asistentes, sobre todo a los que debutan, que se hidraten bien los días previos y durante la prueba. «Es conveniente que mientras corren se echen agua en la nuca y en las muñecas, ya que la falta de electrolitos puede provocar calambres», apunta.

Por otro lado, las previsiones apuntan que llevarán el viento en contra, otro de los inconvenientes de la carrera. «Así es mucho más difícil mantener el ritmo porque tienes un elemento que te frena y es muy complicado», zanja.

A estas dificultades hará frente Tina, que vuelve a disputar esta carrera tras cinco años sin hacerlo como consecuencia de una lesión. Antes de esto Tina se dedicaba al atletismo de manera profesional, lo que hizo que se subiera al cajón en varias ocasiones. En esta ocasión corre para disfrutar. «No busco ganar, solo poder terminarla haciendo un buen tiempo».

Este mismo consejo es el que da Raúl a los corredores que debuten el domingo. «Lo importante es disfrutar de la carrera que es una de las más bonitas que se corren en Badajoz, porque muy pocas ciudades tienen una media maratón internacional y porque su recorrido es favorable», dice.

Por ello, Tina la volverá a correr, aunque su mayor objetivo es disfrutar, y esto mismo quiere que hagan los nuevos corredores.