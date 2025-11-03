El puesto del «hermanito» de Azagra ya tiene sustituta en Badajoz

El puesto de jefe de sección de Coordinación de Centro y Programas de Actividades Transfronterizas en el área de Cultura, Deportes y Juventud de la ... Diputación Provincial de Badajoz ya está cubierto. Solo una persona optó a esta vacante, que se convocó este verano cuando el colaborador de David Sánchez, Luis Carrero, renunció a su puesto.

El Boletín Oficial de la Provincia del 29 de octubre publica que María Luisa del Viejo López es la nueva persona que tomará posesión del puesto en unos días.

Hasta el 30 de junio, este puesto era desempeñado por Luis María Carrero, cuyo contrato está bajo investigación porque la jueza Beatriz Biedma advierte que el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, pudo valerse de su influencia en la institución provincial para ficharle.

María Luisa del Viejo es una de las personas que la defensa de Luis Carrero quiere llamar para declarar ante la Audiencia durante el juicio, que está pendiente de fecha.

Carrero se marchó de la Diputación de Badajoz el 30 de junio y la institución provincial convocó el puesto abierto a funcionarios de otras administraciones por concurso de méritos. Se presentaron dos personas. Una de ellas fue excluida porque incumplía uno de los requisitos de la convocatoria. De esta manera, quedó una sola candidata, según la resolución del 22 de julio. Se trata de una persona que ya trabajaba en el área de Cultura de la institución provincial y es la que finalmente ha logrado la plaza.

Carrero es uno de los once procesados en la investigación judicial que trata de aclarar si su propio contrato y el del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, estuvieron amañados.

Fue el propio Sánchez quien le identificó como «colaborador» suyo en la oficina provincial de Artes Escénicas en su primer interrogatorio en el juzgado para aclarar el proceso selectivo. Fue la conexión de este con Moncloa, dado que llegó a la ciudad tras ser asesor del Gabinete de la Presidencia, y los correos electrónicos intervenidos por la UCO los que le dieron a conocer. En uno de ellos, Carrero saludaba a Sánchez con un «querido hermanito».

La jueza que ha instruido la causa, Beatriz Biedma, plantea en sus autos que David Sánchez usó su influencia en la institución provincial para crearle el puesto de trabajo que se ha cubierto ahora con otra persona.

Carrero trabajaba en Badajoz desde el 1 de enero de 2024 y tenía un contrato en comisión servicio durante un máximo de dos años. Es decir, que se marchó cinco meses antes lo previsto. Según explicaron fuentes de la institución, dimitió para poder comenzar el curso en su plaza como profesor de Escuela Oficial Idiomas.

La investigación fue descubriendo detalles que apuntan a que pudo prepararse esa plaza para Carrero. Entre ellos, que su contratación se resolvió en 45 minutos. O el correo electrónico en el que David Sánchez da por hecho su fichaje 23 días antes de que el BOP publicara las bases de la convocatoria.