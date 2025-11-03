HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Luis Carrero y su abogado, a las puertas de los juzgados de Badajoz. HOY

Caso Azagra / hermano del presidente del Gobierno

El puesto del «hermanito» de Azagra ya tiene sustituta en Badajoz

Una trabajadora del área de Cultura ha sido la única en optar a sustituir a Luis Carrero, que también está investigado junto al hermano del presidente y a Gallardo

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:11

Comenta

El puesto de jefe de sección de Coordinación de Centro y Programas de Actividades Transfronterizas en el área de Cultura, Deportes y Juventud de la ... Diputación Provincial de Badajoz ya está cubierto. Solo una persona optó a esta vacante, que se convocó este verano cuando el colaborador de David Sánchez, Luis Carrero, renunció a su puesto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

