Cuatro hombres y tres mujeres arrestados por distribuir droga a vendedores de Badajoz y Portugal

Golpe al tráfico de droga en Badajoz. El pasado 20 de octubre, la Policía Nacional dio por desarticulado un entramado criminal dedicado a distribuir distintas sustancias estupefacientes entre vendedores. Los agentes procedieron al arresto de cuatro hombres y tres mujeres, con edades comprendidas entre los 37 y los 62 años de edad, con antecedentes por hechos similares.

La investigación fue dirigida por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz, con la colaboración de las Brigadas de Seguridad Ciudadana, Policía Científica y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de Madrid (GOIT) y Policía Judicial de Cáceres.

El cuerpo considera desarticulado un entramado que se dedicaba a la introducción de importantes cantidades de sustancia estupefaciente en la provincia de Badajoz, droga que posteriormente era distribuida a traficantes de menor entidad tanto en Badajoz como en Portugal.

La organización estaba perfectamente jerarquizada y empleaba distintas medidas de seguridad con el fin de obstaculizar las posibles acciones policiales. El clan disponía de vehículos con sistemas de ocultación especialmente habilitados para el transporte de sustancia estupefaciente u otros objetos prohibidos.

Enmascaraban el olor de la droga

Explica el cuerpo policial que, además, contaban con sistemas de ocultación altamente sofisticados y elaborados. Empleaban sustancias que enmascaraban los olores que pudiera desprender la droga y así evitar que fuera detectada por los perros de la Unidad de Guías Caninos, especializada también en detectar armas y explosivos.

Droga enterrada en el campo

Una vez que tenían la sustancia estupefaciente en su poder, la escondian en parajes a las afueras de Badajoz, ocultándola en zonas con difícil acceso, enterrándola en caletas y aprovechando la maleza del campo, reseñar que para la localización de dichas caletas, además fue necesario el empleo de medios especializados del GOIT y guías caninos.

Joyas, dinero y droga

La coordinación con las autoridades judiciales y fiscales permitió la práctica de tres registros simultáneos, uno en la zona de los Rostros de Badajoz, en Villanueva del Fresno y en la calle Miguel Ángel Ortiz Belmonte, en Cáceres, procediendo a la detención de siete miembros del entramado, la incautación de una cantidad importante de sustancias estupefacientes, numerosas joyas y dinero en efectivo.

40.000 euros en efectivo

En los distintos registros llevados a cabo se intervinieron más de 4,192 kilogramos de cocaína, casi 860 gramos de heroína, 2,9 kilogramos de marihuana, 12,2 kilos de hachís, más de 40.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, diversas joyas y diferentes útiles para el prensado y envasado de sustancias estupefacientes, significando que la investigación sigue abierta.

Cuatro de ellos, a prisión

Tras la instrucción del pertinente atestado, los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, decretando el ingreso en prisión de cuatro de ellos.