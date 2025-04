Cuatro de cada diez plazas en colegios para niños de 3 años se quedarán vacías en Badajoz

Faltan niños para los 36 colegios de Badajoz. Cuatro de cada diez plazas para escolares de 3 años se quedarán vacías en las aulas pacenses. ... La caída de la natalidad ha provocado que las escuelas registren las cifras de solicitudes más bajas desde hace décadas.

Los datos son de la Consejería de Educación que ha publicado las listas de solicitantes en los colegios de Badajoz. Las 36 escuelas ofertaban 1.675 puestos escolares, pero solo han recibido 1.027 solicitudes. Por tanto, 648 plazas quedarán vacías.

El dato positivo es que el 98,5% de los escolares de 3 años obtiene plaza en el colegio solicitado en primera opción. Este dato contrasta con los problemas hace 10 años cuando muchas escuelas no tenían suficientes plazas para atender la demanda y hasta 15 colegios tuvieron que celebrar sorteos para adjudicar las vacantes.

No habrá aulas extra

En el curso escolar 2022/2023 solo 15 niños no podrán estudiar en el centro que sus padres han escogido en primera opción. La cifra es mucho más baja que hace un año cuando 62 no lograron plaza donde habían solicitado. Esta cifra se redujo finalmente a 39 porque la Consejería de Educación creó un aula extra en el colegio del Cerro Gordo para asumir la demanda. Este año, sin embargo, no está previsto que se amplíen las plazas en las escuelas, ya que hay numerosas vacantes en otros centros.

Ampliar

En Badajoz solo hay tres centros con más solicitudes que plazas ofertadas: El Colegio Santa María Assumpta, con 52 solicitudes para sus 50 plazas (quedan 2 fuera), el Colegio Nuestra Señora del Carmen (Los Maristas), con 78 solicitudes para sus 75 puestos escolares (quedan 3 fuera) y el CEIP número 28 de Cerro Gordo, donde se han recibido 31 solicitudes, pero al tener 54 plazas de sus 75 reservadas para su alumnado que pasa desde el aula de dos años, solo obtienen plaza 21 de los 31 solicitantes (10 escolares quedan fuera). Por lo tanto, solo 15 escolares de Badajoz deberán ser reubicados en el centro educativo elegido en segunda opción, el resto tiene asegurada su plaza en el centro elegido en primera opción.

Llama la atención, con respecto a años anteriores, que sobran plazas en centros con mucha demanda tradicionalmente como Los Salesianos (Ramón Izquierdo) que ha recibido 44 solicitudes para sus 50 plazas o el Virgen de Guadalupe que ha recibido 45 peticiones para 50 vacantes.

Otro dato es la importancia del programa de aulas para 1 y 2 años, ya que está salvando la escolarización de 3 años de centros ubicados en algunas áreas. Por ejemplo, el CEIP Manuel Pacheco mantiene su unidad de 3 años, a pesar de no recibir ninguna solicitud, porque pasan a 3 años los 17 alumnos de su aula dos.

Hay que tener en cuenta que en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3) la admisión de alumnos está abierta durante todo el curso, por lo que las aulas 1 y aulas 2 en las que haya plazas libres pueden recibir escolares en cualquier momento del curso.