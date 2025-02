Cuatro años y medio de cárcel por vender en Badajoz suelo no urbanizable para construir

A la venta por Internet y con pago a plazos

Carretera de Olivenza, en cuyas inmediaciones se encuentran los terrenos. HOY

La sentencia explica que los vendedores ofrecieron las parcelas por Internet y en algunos casos permitieron a los compradores pagarlas a plazos. «Llevaron a cabo un acto imprescindible sin el cual no se cometería la ilegalidad urbanística. Eran plenamente conscientes de que en esas parcelas en las que había subdivisiones no se podía realizar ningún tipo de construcción, y las vendieron, con absolutas facilidades de pago para hacerlas más asequibles y atractivas». Por eso, el juez considera a los dos vendedores cooperadores necesarios para que los compradores construyeran. Algunos de los compradores no recordaban en el juicio cuánto habían pagado ni la extensión de su parcela, a pesar de que la elevaron a escritura pública ante notario. El juez considera probado «que actuaron todos los compradores conociendo que lo hacían al margen de la legalidad urbanística, quizás al amparo de la falta de medios de la administración en materia de Disciplina Urbanística, en expectativa de lo que sucedía, pero conociendo el contenido de sus escrituras públicas y la extensión de sus parcelas. Y a nadie de los constructores les surgió ninguna duda que aclarase en el Ayuntamiento».