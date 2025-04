Los cuarentones se entregan a la gran fiesta de su generación

J. López-Lago Sábado, 19 de noviembre 2022 | Actualizado 20/11/2022 17:34h. Comenta Compartir

A la hora de publicar esta crónica no es que la fiesta no haya acabado aún, es que para algunos seguramente acaba de empezar. Pero ... sí se sabe ya que una madre pacense de 45 años fue este sábado por la mañana a la peluquería, le ha explicado a la esteticista, de 25 años, que le tenía que dejar el pelo frito y la joven le torció el gesto. ¿Frito? Lo siguiente fue mostrarle una foto de los noventa, pero esta le replicó que no conocía esa técnica. Previsora, la clienta sacó de su bolso una plancha de pelo que le habían regalado por su comunión. La peluquera cumplió como ha pudo y un par de horas después esa madre, con su pelo frito, entró con su pandilla en la fiesta que tuvo lugar en el Palacio de Cristal del Hotel Río y que se alargó hasta la medianoche.

No era la única con el pelo así. Cardados se han visto unos cuantos, igual que pañuelos, en la cabeza y en el cuello. Se vistió mucho Levi's y otros habían conseguido rescatar sudaderas de la marca Amarras, cazadoras Chevignon, también vaqueras con borreguito por dentro y hasta algún plumas Rock Neige. Ha habido algún Naranjito y Snoopy sueltos estampados en la camiseta y muchos zapatos de piel Apache. También se han visto hombreras y algunas se han pasado de frenada con el atuendo –ahora se diría outfit– porque parecían sacadas de la película Grease, pero al rato les daba igual. La idea era entregarse a una fiesta diferente a caballo entre la nostalgia y el cachondeo, un 'revival' en toda regla donde no había que contratar extras. De fondo, música de La Guardia, Modestia Aparte y Duncan Dhu. Eran las tres de la tarde y ya había comenzado la fiesta '501. Porque yo también lo viví', un pelotazo de espectáculo ideado por el monologuista pacense Juan y Punto que había colgado el 'no hay entradas' hace más de un mes y que este sábado ha congregado a cuarentones y cincuentones pacenses para recrear el ambiente de la marcha que tenía el Badajoz de los noventa. Ha sido una fiesta de reencuentros, batallitas y cumplidos entre hombres con menos pelo y mujeres con más maquillaje, todos entregados a la idea de rememorar tiempos pasados y a tenor de las conversaciones con cierta tensión sexual no resuelta. Estás igual, se decían esta mediodía unos a otros mientras se trataban entre sí como míticos y míticas de esta o aquella pandilla. Ver fotos Imagen. Ya en la cola se empezaron a repartir regalos que evocaban la juventud perdida de los asistentes, desde las pulseras de los chinitos de la suerte a pastillas juanolas o un preservativo que hasta los vasectomizados han guardado de recuerdo. Una vez dentro, el 'photocall' era variado: E.T. y la bici, los coches de choque de la familia Naranjo, el puño de Mazinger Z y más detalles que cualquiera con menos de cuarenta años seguramente no entendería Lo siguiente fue un cátering abundante y una barra libre de bienvenida para unos prolegómenos de más de tres horas pensados para ir de corro en corro a besarse y abrazarse. Y la estrella llegó en ... ciclomotor Y pasados unos minutos de las seis de la tarde comenzó el show. Juan y Punto irrumpió en la sala montado en un ciclomotor y repartió los primeros saludos desde la moto en una llegada retransmitida en directo a través de una pantalla gigante. La banda de música Comando Belusi –cuyo origen está en los ya desaparecidos Fantic, pacenses por supuesto– acogieron a la estrella de la noche sobre el escenario. Unas semanas antes, Juan y Punto ya decía que este era el espectáculo que más ilusión le hacía, el que llevaba años preparando en su cabeza. Y lo dio todo. Ampliar Juan y Punto camino de escenario. Pakopí La Frontera, Gabinete Caligari, Los Toreros Muertos,... La música ha sido -está siendo- el lógico hilo conductor mientras Juan y Punto ha estado reapareciendo una y otra vez para hacer reír al público con sus ocurrencias. Lugares comunes como la feria de San Juan o la Plaza de Los Alféreces y el botellón de Los Cañones los exprimió con guasa conectando con toda una generación que ya de noche ni se acordaba de los nombres de sus hijos. Sí se sabían en cambio los referentes usados por el humorista, sobre todo bares, como El Golpe, Amancio, el Cókolo, ...o lugares donde aquellos adolescentes que hoy son empresarios, funcionarios o concejales (al menos media docena se podían contar) reponían fuerzas, como Bocatín, Delma o Nyn. Un bingo, los Hermanos Pernía, un carrusel de fotografías aportadas por los asistentes en las semanas previas y que corrió por la pantalla, así como el emotivo recuerdo a amigos de esta quinta ya fallecidos consiguieron que la noche fuera memorable, una gala con material de sobra para rememorar la época en la que los asistentes iban al instituto y seguramente tenían menos preocupaciones. Ampliar Una pareja de pacenses llegada desde Sevilla para acudir a la fiesta. Pakopí

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Badajoz