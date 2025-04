CSIF convoca una protesta de funcionarios municipales en Badajoz

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) convoca una concentración de protesta el próximo lunes, 28 de noviembre, a las puertas del Ayuntamiento ... de Badajoz por «el menosprecio que ha mostrado el equipo de Gobierno a las peticiones del sindicato para llegar a acuerdos que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores municipales».

El sindicato con mayor representación en el Ayuntamiento califica como «precaria» la situación de estos empleados y «exige que la corporación y el alcalde de la capital pacense, Ignacio Gragera, se sienten en la mesa general de negociación para dar una respuesta a sus necesidades».

El delegado sindical en el Ayuntamiento, Paco Toro, recuerda que el complemento específico no varía desde hace 20 años. Pide una actualización de este plus teniendo en cuenta que «la carga laboral ha subido por el crecimiento de la ciudad y porque los trabajadores municipales han ido asumiendo más funciones». «Hemos solicitado que se nos atienda y hasta ahora no hemos tenido una respuesta clara, sino solo buenas palabras».

La concentración coincidirá con el pleno de noviembre, que también tendrá lugar el próximo lunes. El Ayuntamiento acaba de anunciar que aumentará el 1,5% de subida adicional decretada por el gobierno a todos los trabajadores municipales en su nómina de noviembre y que, en diciembre, añadirá las cantidades correspondientes de enero a octubre más diciembre. «Ese 1,5% es insuficiente para la merma de poder adquisitivo», señala Paco Toro.

El delegado sindical afirma que las reivindicaciones no son solo salariales, sino que reclaman que se cubran las vacantes y se dote de mejores medios técnicos a los empleados públicos para poder cumplir con sus funciones.

Paco Toro espera que la concentración del lunes sea «multitudinaria» y recuerda que hace meses anunciaron medidas si el Ayuntamiento no atendía las reclamaciones. «De momento vamos a hacer esta, y después ya veremos».

El sindicato con mayor representación en el Consistorio pacense reclama la convocatoria de la mesa general de negociación para tratar mejoras que repercutan en todos los empleados y no solo a un grupo de trabajadores en mesas paralelas. De esta manera, se refieren a las conversaciones que desarrolló el Ayuntamiento en primavera para una subida salarial exclusiva a los agentes de la Policía Local que terminó con una crisis de gobierno y sin incremento en las nóminas.

CSIF no quiere cuantificar cuánto supondría el incremento del complemento específico. Pero la petición de los funcionarios municipales, que se manifestaron sin sindicatos este verano, solicitaba un aumento a todos los empleados que sumaba 2,9 millones de euros.