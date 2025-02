Cs pierde 863 euros al mes al pasar el alcalde Gragera al grupo mixto

La salida del alcalde, Ignacio Gragera, de las siglas con las que concurrió a las elecciones, Cs, tiene efectos para su grupo municipal. Ciudadanos perderá 863 euros cada mes desde diciembre, cuando se ha hecho efectiva su salida para pasarse al grupo mixto.

Los ayuntamientos ... reparten un dinero cada mes a los grupos municipales para afrontar sus gastos. El criterio que emplea consiste en dar una cuantía fija por cada grupo político, que es de 6.000 euros anuales. A eso se añade un variable en función del número de concejales. En este caso es de 10.367,11 euros al año por edil que se abonan en doce mensualidades, es decir, unos 863 euros al mes.

Teniendo en cuenta que solo quedan cinco meses para las elecciones, Ciudadanos perderá 4.315 euros por no tener a su alcalde.

Según el PSOE, este dinero es el motivo de los tres concejales de Cs y compañeros de Gragera no hayan abandonado también el partido. Desde 2019 han venido ingresando 47.468 euros al año por un grupo en el que aún estaba Gragera. Esto es, 189.872 euros en cuatro años, que se verán reducidos en 4.315 euros hasta las elecciones por la marcha de Gragera. Por lo que al final, serán 185.557 euros.

El dinero se entrega en función de la representación que lograron en las urnas los partidos. Por eso, cuanto más concejales tiene la formación, más dinero ingresa. El PSOE, con doce ediles, recibe 10.867 euros cada mes. O, dicho de otra manera, 130.405 euros cada año y, en total, 521.620 euros en todo el mandato.

En cambio, Podemos, que solo tiene a Erika Cadenas como concejala, percibe 16.367,11 euros al año, que son 1.364 euros al mes. El PP, que tiene nueve ediles, ingresa 99.303,99 euros al año.

Sin partido, sin dinero

Sin embargo, los concejales que se marchan de su partido pasan al grupo no adscrito y pierden el derecho a esta asignaciones. Desde 2021 le ocurre a Alejandro Vélez, que concurrió con Vox pero se salió después.

Ahora le pasa a Ignacio Gragera, pero realmente para él tiene poco efecto porque al ser el alcalde tiene capacidad para tomar decisiones sobre gastos y fondos. Entre otras cosas, cuenta con tarjeta para afrontar desembolsos de representación por si en algún momento la necesita y conductor a cargo del Ayuntamiento para los desplazamientos oficiales. Aunque hay que tener en cuenta que estas prestaciones están destinadas únicamente a sus obligaciones institucionales.

Los perjudicados son, por tanto, sus excompañeros de Cs.

Badajoz es el Ayuntamiento extremeño que destina más fondos a los grupos municipales para su funcionamiento, un dinero sobre el que siempre planean las críticas porque apenas se justifica su uso a la intervención municipal.

El Ayuntamiento no tiene un reglamento sobre dónde se puede destinar. Pero la Ley de Bases de Régimen Local especifica para qué no se puede usar. No se puede destinar a salarios ni a compra de sedes de los partidos. Pero sí, por ejemplo, para pagar alquileres de locales. Y, en el caso de que un partido quiera tener un empleado más del que le asigna el alcalde de confianza (sin oposición y a dedo) recurre a contratarlo directamente por el partido.

El objetivo de estos fondos es que los concejales deben usar este dinero para el funcionamiento del grupo. Para desplazamientos en taxi o gasolina en el caso de que un concejal tenga que acudir a una reunión a un poblado. Pero también sirven para hacer hucha y poder emplearlos en la campaña electoral.

El Ayuntamiento abrió el debate en 2015 para que la intervención municipal controlara el destino de ese dinero que la ciudad le entrega, pero finalmente no se hizo y ese debate ya no está sobre la mesa.

A inicios de este mandato, el concejal que concurrió por Vox presentó una moción para suprimir estas asignaciones a los grupos municipales, pero fue rechazada. El fondo de la cuestión, en cambio, sigue siendo el mismo en 2022 que en 2015: existe poco control del uso que hacen los partidos de ese dinero.

Estas cantidades son fijas desde el año 2015, cuando el pleno aprobó unos cambios mínimos. Consistió en reducir la aportación por edil y aumentar la fija por grupo municipal. Se hizo para beneficiar a Podemos y Cs, que entraron por primera vez en el salón de Plenos y tenían menos concejales que PSOE y PP.

Las cifras se mantienen en los presupuestos del año 2022, que serán los que continúen en vigor en 2023 porque no se plantea aprobar cuentas antes de las elecciones.