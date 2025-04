Cs evidencia la ruptura con los tres ediles de Badajoz

Rocío Romero Badajoz Jueves, 16 de marzo 2023, 12:13 Comenta Compartir

No hay paz para Ciudadanos Badajoz, que este jueves ha evidenciado la ruptura del partido con su grupo municipal en el Ayuntamiento. Los tres concejales ( ... Carlos Urueña, Hitos Mogena y Lara Montero de Espinosa) no han acudido a la presentación de Ángela Roncero como candidata a la alcaldía y esta, por su parte, ha explicado que ella no tenía que invitarles al acto.

«No tengo por qué llamar a nadie. Hay mucha gente aquí y no he llamado a nadie. ¿Os he llamado?», ha defendido quien era hasta el 31 de diciembre contratada de confianza del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento. Los ediles lamentaron hace semanas que Cs diera a conocer que Roncero es su candidata sin comunicárselo a ellos. La candidata ha argumentado esta mañana que los ediles podían haber entrado en la web del partido para conocer las novedades. A su juicio, quien no está al tanto de las noticias del partido «es porque no quiere o porque no tiene interés». Ángela Roncero ha considerado este jueves que los tres concejales que aún mantienen el nombre del partido en el Ayuntamiento más grande de Extremadura «pertenecen a ese antiguo Ciudadanos y están siendo consecuentes con el compromiso que adquirieron en su día». De manera que mantendrán el acta de concejal hasta finales de mandato, en mayo, sin que aún ninguno de los tres se haya pronunciado sobre sus aspiraciones políticas. Ángela Roncero ha usado este jueves el lema «pasado, pisado» en varias ocasiones para referirse a la historia del partido en el Ayuntamiento de Badajoz. Ella ha sido cargo de confianza de los naranjas durante más de siete años, desde que Julia Timón cogiera el mando del grupo tras la salida de Luis García-Borruel hasta que Ignacio Gragera la cesó como secretaria a finales de diciembre. Las versiones sobre el motivo de la marcha son opuestas según quien las cuente. Según ha dicho este jueves el coordinador regional del partido, Fernando Baselga, ella presentó su dimisión cuando supo que Ignacio Gragera se marchaba al PP; según comentan en el Ayuntamiento, fue el alcalde quien decidió que era momento de señalarle la puerta de salida. Sea como fuera, la ex trabajadora de Gragera ha dicho que quiere optar a la alcaldía sin aliarse con otras siglas. «Nuestra marca no la vamos a compartir con nadie», ha destacado. Una veintena de personas ha acudido al acto desarrollado este jueves en el Hotel Río, donde Roncero ha hablado durante media hora en clave interna del partido. Ha insistido en que la formación ha cogido impulso tras la refundación de enero y que no están muertos a pesar de que así esté extendido en la sociedad. También ha cargado contra el bipartidismo. No ha citado ni una sola medida de su programa electoral para la ciudad, aunque se marcó como objetivo abrir a la ciudadanía y colectivos la recogida de ideas. Ha hablado de ejes como la conciliación familiar y escolar en periodos vacacionales, prestar más atención a mayores y jóvenes, o tratar de mejorar las condiciones de una «clase media empobrecida» por la inflación y del empresariado. Roncero, de 51 años y madre de dos hijos, estudió Periodismo y ha ejercido en medios de comunicación en la ciudad. Además, ha sido empresaria y autónoma, y ha reconocido que ha tenido «sinsabores» profesionales en proyectos propios y compartidos.

