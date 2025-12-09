HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Virginia, voluntaria de Cruz Roja, entrega un abrigo a una pareja que duerme en la estación de autobuses. Ángel Márquez

Cruz Roja atiende a un centenar de personas que duermen en las calles de Badajoz

Los voluntarios recorren la ciudad dos veces cada semana para repartir café y sacos de dormir a quienes pasan la noche al raso

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:30

Comenta

Sergii ayuda a Rristina a ponerse un chaquetón blanco, que parece de borreguito, en mitad de la noche. Están tumbados en un rincón de la ... estación de autobuses cuando los voluntarios de la Cruz Roja llegan después de las diez de la noche del pasado jueves con ropa y caldo caliente.

