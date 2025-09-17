El cross solidario 'Ruta 091' de la Policía Nacional se celebra el 26 de octubre en Badajoz a favor de Apnaba Las inscripciones se pueden realizar hasta el 20 de octubre

Miércoles, 17 de septiembre 2025

La octava edición del cross solidario 'Ruta 091 Badajoz' se celebra el próximo 26 de octubre en la capital pacense con dos circuitos de 15 y 5 kilómetros, una caminata y carreras infantiles, organizado por la Jefatura Superior de Policía de Extremadura a favor de la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Badajoz (Apnaba).

Las inscripciones se pueden realizar hasta el 20 de octubre a través de la web de la Ruta 091 de cara a esta nueva cita, en la que, en el caso de las carreras de 15 y 5 kilómetros y la caminata, los circuitos serán distintos aunque partirán desde el mismo espacio, la explanada situada en la margen izquierda del río Guadiana junto al Puente Real y en la ubicación habitual del mercadillo de los martes.

La carrera de 15 kilómetros saldrá a las 10,30 horas en dirección al Puente Real, para cruzarlo y continuar por la margen derecha en dirección Portugal hacia el azud. Posteriormente se atraviesa el río por la pasarela peatonal de la 'Charca de los Pollos' y se regresa por la margen izquierda hasta la meta, que se situará en el mismo lugar de la salida.

A las 10,40 y a las 10,45 horas saldrán la carrera de 5 kilómetros y la caminata respectivamente, en ambos casos en dirección al Puente Real, tras lo que continua por el parque de la margen derecha y cruza el Puente de Palmas para regresar a meta por el paseo fluvial.

Finalmente, el turno de las carreras infantiles será a partir de las 12,00 horas en sus respectivas categorías en el marco de este cross solidario que ha sido presentado por el secretario general de la Jefatura Superior de Policía, Fernando Rodríguez; los representantes del gabinete de prensa Raúl González y María de los Ángeles Jiménez, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo, acompañados de los representantes de Apnaba Rafael Hernández y Román Robles.

Raúl González y María de los Ángeles Jiménez han ofrecido los detalles de esta prueba que ya cuenta con más de 400 inscritos, aunque esperan llegar a números similares al pasado año, cuanto reunió más de 1.200 inscripciones.

Estas últimas se pueden realizar en la web de la Ruta 091, con un precio de 12 euros en el caso de los adultos y de 10 euros para los menores con bolsa del corredor y camiseta conmemorativa, además de una fila cero sin opción a camiseta. Los dorsales y correspondientes bolsas del corredor se recogerán del 22 al 24 de octubre en El Corte Inglés.

Junto a las distintas pruebas y además de una zona de ocio para tomar un refresco en la explanada del mercadillo de los martes, González ha precisado que también habrá exhibiciones y, como otros años, se han solicitado medios especiales que también participarán en la carrera y en las exposiciones si las condiciones climatológicas lo permiten.

Así, Jiménez ha concretado que, en la explanada del mercadillo, tendrán a guías caninos o Tedax y que intentarán que estén también medios aéreos, y que, tras las distintas pruebas y la entrega de premios a los ganadores, tendrá lugar una serie de exhibiciones en las que procurarán que estén tanto los guías caninos como caballería. Ambos han coincidido en invitar a participar en este cross a favor de Apnaba.

