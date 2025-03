Cristina Lorido: «No reconocen la discapacidad de mi hijo»

A sus tres años Thiago Aguilera acaba de aprender a caminar, puede hacerlo gracias a los dafos que sostienen sus piernas, pero siempre de la ... mano de su madre, Cristina Lorido.

La ortopedia que lleva el pequeño no es suficiente para que el niño camine de manera autónoma, ya que padece hipotonia. Un síndrome que afecta a la elasticidad y consistencia de los músculos y que le afecta en el movimiento. Esta es solo una de las patologías que padece Thiago, que según el informe de su pediatra también sufre trastorno del espectro autista (TDH) y una incapacidad neurológica.

Unos problemas por los que desde los ocho meses el pequeño acude cuatro veces a la semana a terapias en Aspaceba y pese a los que el Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura, (Cadex) no le otorga la tarjeta de movilidad pese a que tiene reconocida una discapacidad del 65% «Tiene una dependencia de grado tres, que es la mayor que hay porque él necesita ayuda para todo. Y aún así no valoran su discapacidad a nivel físico, sino psicológico», aclara Lorido.

Tres meses después de pasar por el tribunal de Cadex, Cristina Lorido recibió una carta con la valoración de la enfermedad de su hijo. En ella decía que los problemas de movilidad que sufre Thiago son psicológicos y que no se aportan pruebas suficientes.

Indignada, Lorido ha presentado una nueva solicitud por agravamiento, es una manera de solicitar una segunda valoración. «He presentado todos los informes de su pediatra y de Aspacebas porque no me parece lógico que a mi hijo no se le valore a nivel físico», destaca. Sobre esta valoración ha preguntado HOY al SES sin obtener respuesta.

Los informes médicos presentados indican que el niño presenta un tono postural bajo, baja fuerza muscular, problemas en los pies y de posicionamiento.

«Mi hijo necesita una silla para salir a la calle, cuando vamos en coche no puedo estacionarlo en aparcamientos para minusválidos y nos dificulta mucho la vida», cuenta Lorido, que reclama una tarjeta de movilidad para poder aparcar en estacionamientos de discapacitados. «Cuando vamos a las terapias en Aspacebay todas las plazas de la entrada son para movilidad reducida, tengo que dejar el coche lejos. Para mí es complicado manejarme con mi hijo, la silla y todo», explica desesperada porque a Thiago no le reconocen la discapacidad para hacer uso de ellos.

Valoración correcta

Lorena destaca que con su solicitud de discapacidad al Cadex no pretende sacar una ayuda económica, pues ella solo pide una valoración correcta y justa para mejorar la calidad de vida de su hijo. «Cuando voy a esta valoración lo hago de manera consciente. Sé que mi hijo tiene una discapacidad. No me satisface que me den el grado más alto, solo quiero que si tiene un porcentaje se le reconozca lo que tiene. No busco ayuda económica, quiero que lo valoren a todos los niveles».

A Cristina la preocupa la situación en la que se encontrará Thiago cuando crezca. «Mi hijo no corretea por casa como cualquier otro niño de tres años», cuenta mientras muestra el área que tiene acondicionada para Thiago en el salón, donde esterillas y agarradores verticales le aportan la sujección necesaria para que el pequeño se sienta seguro.

El problema, según Cristina, es que la enfermedad de su hijo no está diagnosticada.

«A mi hijo le han hecho pruebas genéticas, no le han encontrado nada, por eso la han vuelto a pedir otra vez analizando más cosas porque se desconoce que gen le causa los problemas que tiene», cuenta.

Por ello, Thiago está inscrito en uno de los estudios que lleva a cabo el instituto Carlos III en Madrid, donde a través de un registro de personas con enfermedades no diagnosticadas, pretenden llegar a una solución. «Para mí esto es lo peor, porque sin diagnóstico no tengo un tratamiento asegurado que me garantice la correcta evolución de mi hijo», sentencia.

Mientras encuentran un diagnóstico, Cristina ha adaptado su vida a las necesidades de su hijo. Se dedica por completo a él y a sus terapias, de ahí su insistencia en la tarjeta de movilidad.

«Solo quiero que se reconozcan los derechos de mi hijo, que no tenga que estar llamando por teléfono ni reclamando algo que le pertenece porque mi vida depende de él».

La esperanza de Cristina es que mejore la burocracia para atender a las personas con discapcidad, ya que considera que exigen muchos trámites innecesarios. «Tengo la sensación que tengo que suplicar para que reconozcan los derechos de mi hijo, cuando esto es algo que le corresponde y por lo que no tendría que andar peleando».