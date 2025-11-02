Crecen las incineraciones en Badajoz y «casi igualan» a los enterramientos

Aumentan los pacenses que optan por ser incinerados tras su muerte frente a quienes siguen prefiriendo un enterramiento en un nicho o tumba del cementerio. « ... Estamos casi al 50 por ciento», señala Marcelo García, encargado del crematorio de Badajoz. Esta planta situada junto al camposanto Virgen de la Soledad comenzó a funcionar hace 22 años.

El primer horno crematorio de la provincia pacense fue el de Villanueva de la Serena y, a continuación, comenzó a funcionar otro en Mérida. Los responsables de la planta de Badajoz, que abrió el 26 de noviembre de 2003, aseguran que su trabajo no ha parado de aumentar, como revelan sus números. En 2004 realizaron 118 cremaciones, el año siguiente 141, 170 los doce meses siguientes,..., y así hasta llegar al pico de defunciones registrado durante la pandemia, con 588 cremaciones en 2021, el de mayor mortalidad por la covid-19 en la región, con 7.424 decesos en la provincia de Badajoz y 4.009 en Cáceres. A partir de ahí, las cifras de la cámara de cremación pacense han seguido subiendo, con 557 incineraciones en 2023 y 568 en 2024.

La empresa que lo gestiona es Fureba (Funerarios Reunidos de Badajoz) y atiende a varias poblaciones de la provincia, alguna de Cáceres, y también de Portugal.

Más de 800 fallecidos al año

Según los datos que maneja Marcelo García, en Badajoz fallecen entre 800 y 850 personas al año, y las incineraciones «ya están prácticamente al mismo nivel que los enterramientos». Eso a pesar de que ni en Badajoz ni Cáceres -las dos provincias más grandes del país- sufren la falta de terreno que tienen otros territorios.

Reconoce este encargado que la apertura de nuevos crematorios en la provincia, en municipios como Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra o Azuaga, reduce el número de servicios que prestan a familias desplazadas desde el sur de la provincia, pero compensan estos movimientos con el aumento de personas que optan por convertirse en cenizas. Aún así, siguen viajando hasta la capital pacense los restos mortales de vecinos de San Vicente de Alcántara, La Codosera, Villar del Rey, Olivenza o Valencia de Alcántara.

«Cada día podemos realizar un máximo de cuatro cremaciones». Si no tenemos capacidad en una misma jornada para más, ese servicio se realiza al día siguiente.

Destino de las cenizas

Desde el horno crematorio de Badajoz confirman que las cenizas de los difuntos pacenses suelen acabar esparcidas. «Normalmente, se depositan en el campo o en el río Guadiana», aunque también hay quien las conserva en una urna.

Cuatro columbarios católicos

Las incineraciones también aumentan entre los católicos. La Archidiócesis de Mérida-Badajoz ya cuenta con cuatro columbarios, todos en la capital pacense. Los huecos destinados a los nichos cinerarios se ubican en la Catedral de San Juan Bautista y en las parroquias del Espíritu Santo, San Juan de Dios y Virgen de la Soledad.

El columbario de la Catedral empezó a funcionar en febrero, con capacidad para albergar los restos de 678 personas, y en este momento guarda las cenizas de tres difuntos. Añaden fuentes de la Archidiócesis que ya se han vendido nueve huecos.

Últimas voluntades

En la mayoría de los casos, los difuntos han dejado dicho previamente cuál es el destino que desean para sus restos mortales. «Lo dejan indicado a sus familiares de palabra y algunos, incluso, por escrito; pero en ocasiones no han comunicado nada, y es ahí cuando surgen los problemas». Por eso no faltan las anécdotas y momentos tensos que se viven en los primeros momentos del duelo en algunas familias.