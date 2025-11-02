HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 2 de noviembre, en Extremadura?
Columbario para guardar cenizas en la Catedral de Badajoz. HOY
Muertes en Extremadura

Crecen las incineraciones en Badajoz y «casi igualan» a los enterramientos

El crematorio de la capital pacense incineró el año pasado los restos de 568 personas, algunos llegadas de otros municipios, la cifra más alta tras la pandemia

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

Aumentan los pacenses que optan por ser incinerados tras su muerte frente a quienes siguen prefiriendo un enterramiento en un nicho o tumba del cementerio. « ... Estamos casi al 50 por ciento», señala Marcelo García, encargado del crematorio de Badajoz. Esta planta situada junto al camposanto Virgen de la Soledad comenzó a funcionar hace 22 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un bar de Navalmoral cuando la madre se ausentó
  2. 2 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  3. 3 Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo
  4. 4

    Los analistas creen que María Guardiola ha activado el botón electoral con todo a favor
  5. 5 Momentos duros para la extremeña Berta Collado: agradece la labor del personal sanitario extremeño tras perder a su madre
  6. 6

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  7. 7 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9 Detenido por herir con un vaso de cristal a un hombre en un pub de Badajoz
  10. 10

    Un fallo en la corrección obliga a rectificar la lista de aprobados en el examen a policía local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Crecen las incineraciones en Badajoz y «casi igualan» a los enterramientos

Crecen las incineraciones en Badajoz y «casi igualan» a los enterramientos