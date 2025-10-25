Cosmos, tanques, David Úcles y una subida a la cubierta de la Catedral

El Hospital ha sido esta semana epicentro de la Semana de la Astronomía.

Mientras en el López de Ayala baja el telón su Festival Internacional de Teatro con 'Barbados en 2022' y 'Bajau', la Diputación de Badajoz celebra su primera Semana de la Astronomía. Con el título de 'Cosmos, una mirada diferente al Universo', y en colaboración con 'Extremadura Buenas Noches', ha ofrecido charlas, talleres o un paseo nocturno, combinando ciencia, arte y divulgación. El programa comenzó el jueves. El ingeniero de la NASA José Manuel Grandela habló sobre la llegada el hombre a la Luna. Por la noche, Coque Salazar, presidente de la Asociación Nacional Slowlight, ofreció un recorrido nocturno por Badajoz; y, un día después, la astrofísica Montserrat Villar Martín exploró la historia del espacio desde la ciencia y el arte. El programa se cierra este sábado con actos por la tarde en El Hospital Centro Vivo.

Ampliar Roberto Palomo expone 'Hijas del olvido' en El Hospital. HOY

La que termina también ha sido una semana con estreno de exposiciones en la capital pacense. En El Hospital se puede ver hasta el 2 de noviembre la muestra del fotógrafo extremeño Roberto Palomo. En 'Hijas del olvido' resume cuatro años de indagaciones en la historia de su bisabuelo, Silvestre Indias, represaliado en Feria durante la Guerra Civil. En el mismo espacio entre las plazas de Minayo y San Atón se puede ver la exposición 'De manos y flores. Mi alma traigo tejida', obra de María Victoria González López-Arza, profesora de la UEx.

Por otro aldo, en el Museo Luis de Morales puede verse hasta el 29 de octubre la exposición '600 años de historia compartida', coincidiendo con las conmemoraciones del Año del Pueblo Gitano en España.

Salidas laborales del ejército

El Edificio Siglo XXI y la explanada de la Biblioteca del Estado sirvieron de escenario para explicar las salidas laborales del Ejército y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Militares, policías nacionales y guardias civiles participaron en 'Prepárate/Prepárale', dos jornadas patrocinadas por Ibercaja.

También se exploraron posibilidades formativas en el campus de la UEx. El paraninfo acogió la XIV Edición de la Feria Educativa, con 300 profesores y miembros de la comunidad universitaria solventando dudas a futuros alumnos.

Ampliar Carlos Soria, el martes en la sede de Fundación CB en Badajoz. ÁNGEL MÁRQUEZ

Una de las charlas que más asistentes congregó esta semana fue la del aventurero Carlos Soria, que habló en la Fundación CB de sus 72 años subiendo montañas. En la misma sede se celebró 'Diálogo entre flamencas', con Celeste Montes y María Isabel Rodríguez Palop.

En el Colegio Oficial de Farmacéuticos se programó el IV Festival Poético-Musical Solidario a favor de Afaex, con poetas, escritores y flamenco.

La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés fue el lugar elegido para la conferencia 'Los números en la legión romana', a cargo del historiador José Francisco Fernández-Tejeda.

Música clásica

En la agenda musical destacó el concierto de la Orquesta de Extremadura 'Celebración vienesa', en el Palacio de Congresos. Y esta semana regresó el ciclo 'Hojas de Álbum' al salón de plenos de la Diputación. La pianista Julia Martínez y la violinista Catalina Sureda interpretaron 'Herencia romántica', con obras maestras de Franck y Mendelssohn. En este mismo espacio, el artista sevillano Paco Cifuentes, ofreció el jueves un concierto íntimo con su guitarra.

En el Centro Social 25 de marzo (Primitivo Leal 2) se proyectó 'Hijas de la Nakba', dentro del ciclo de cine por Palestina. Y en la Casa del Pueblo de Badajoz, la subdelegada del Gobierno, Maribel Cortés, ofreció una charla sobre los métodos para erradicar el nenúfar mexicano del río.

Ver 18 fotos La Virgen de la Soledad procesionó el viernes por La Paz. A. Márquez

La patrona procesionó por La Paz

En el colegio Dolores Sopeña siguen los actos por su 50 aniversario. Esta semana recibieron la imagen de Nuestra Señora de la Consolación, que los alumnos sacaron en procesión. Hasta el viernes los enseres de la titular de la Cofradía de la Vera Cruz pudieron verse en la sede de Cajalmendralejo en San Francisco. Los actos religiosos no se quedaron ahí. La Virgen de la Soledad procesionó este viernes por la barriada de La Paz. Salió del Sopeña para dirigirse al colegio Santa Teresa, y desde ahí, hasta la parroquia de San Juan Macías, que celebra medio siglo de historia.

Ampliar La presidenta de la Junta subió este viernes a la cubierta de la Catedral. HOY

La misma mañana, la presidenta de la Junta, María Guardiola, estuvo en Badajoz y se subió a la cubierta de la Catedral de San Juan Bautista. Allí comprobó junto al arzobismo José Rodríguez Carballo el resultado de las obras de acondicionamiento de los tejados, que se prevé sean visitables cuando se instalen las necesarias medidas de seguridad.

Día de las bibliotecas

Coincidiendo con la celebración del Día de las Bibliotecas, Badajoz ha sido una de las tres sedes de la VI Bienal Mario Vargas Llosa, con la presencia en la ciudad de dos escritores galardonados con el Premio Nacional de Narrativa Ignacio Martínez Pisón y David Úcles, el aclamado autor de 'La península de las casas vacías'. Dentro de este ciclo, en Santa Catalina se habló del futuro de la novela histórica con María Reig, Jesús Sánchez Adalid y Santiago Mazarro. Moderó el encuentro Isabel San Sebastián.

El viernes, en San Fernando, la biblioteca pública Santa Isabel acogió la presentación de 'Solo tres días', de la escritora Emilia González Vadillo. También ese día, en la Fundación CB, se pudo escuchar el recital de flauta travesera de Julia Fernández Hurtado de Mendoza.

Ampliar El alcalde y el concejal de Deportes recibieron en el Ayuntamiento a los miembros del club ciclista Kazajoz. HOY

En página deportiva, el alcalde, Ignacio Gragera, y el concejal, Juan Parejo, recibieron al club ciclista Kazajoz, por «sus logros de la temporada».

Ha habido más homenajes. La galerista alemana Helga de Alvear recibió a título póstumo el II Premio de la Asociación Extremeña de Fundaciones (AFEX). El acto en la Fundación CB contó con la presencia de Sandra Guimarães, directora del museo cacereño.

Ampliar Charla sobre el futuro de la novela histórica celebrada en Santa Catalina, en el marco de la Bienal Vargas Llosa. HOY

Badajoz también ha sido epicentro del diseño español con la celebración del Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño, celebrado en Cajalmendralejo y la Facultad de Comunicación.