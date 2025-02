«Nos ha tocado la lotería, pero la de no saber si vamos a tener luz al volver a casa»

JOSÉ TOMÁS PALACÍN Sábado, 24 de diciembre 2022, 09:01 Comenta Compartir

El pasado miércoles, sobre las cinco y media de la tarde, el Casco Antiguo de Badajoz volvió a sufrir un corte de luz. No tendría mayor relevancia si no fuera porque no es la primera vez que ocurre. Y los vecinos de la zona, ... además, temen que no sea la última.

«Los cortes no son una vez cada año. Son tres o cuatro veces y tampoco son microcortes de dos o tres horas. Estamos indefensos», asegura Francisco Pulido, vecino de San Sisenando y presidente de una comunidad de residentes del Casco Antiguo. El pasado miércoles, cuando se cortó la luz por la tarde, no se arregló hasta las ocho y media, aunque volvió a irse una hora después. No volvió hasta las doce del día siguiente. «Es que en teoría se reparó completamente a las doce de la noche, pero por la mañana no teníamos luz. La operadora de Endesa nos dijo que lo arreglarían a las siete y media de la mañana. No vinieron hasta las doce. Ese es su modus operandi», se queja Pulido. Según él, todos los vecinos saben el número de la centralita de memoria. Una voz pregrabada pregunta por las incidencias, dice que se solucionará a una hora determinada y pide disculpas. «Y nunca se cumple. Es curioso: no vienen los técnicos y cuando vuelves a llamar a la centralita te contesta que ya está reparado el corte de luz, cuando es mentira», ilustra. Si se quejan a reclamaciones, la situación es idéntica. «Remiten a call centers que dan largas». Francisco Pulido explica que tienen vecinos octogenarios que necesitan aparatos electrónicos. Que las neveras dejan de funcionar y la comida se estropea. Y que mucha gente teletrabaja y tienen que irse a bares que sí cuentan con luz para poder trabajar. «Es una dejadez. Nos dijeron que era un problema derivado por las lluvias. Sabemos que no es así, porque en verano también tuvimos estos cortes de luz tan largos». Desde Endesa han confirmado que se está sustituyendo un transformador que daba error en la calle Doncel y Ordaz. También aseguran que el corte de luz del pasado miércoles se solucionó en una hora. «No nos lo creemos, por eso vamos a poner una queja en común», adelanta el vecino. Y es que han hablado con su administradora de fincas para llevar a cabo dicho objetivo porque, aunque ya llevaban tiempo con los cortes, nunca habían sido tan graves como hasta ahora. Asimismo, señala que, al final, tendrán que montar una plataforma de presión para ver si, de este modo, les hacen caso desde la compañía eléctrica o desde el Ayuntamiento de Badajoz. De hecho, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, como ha informado el Diario HOY esta mañana, se ha disculpado con los afectados a través de sus redes sociales y ha señalado que se va a sustituir el transformador porque está dando fallos. «Él tiene luz. Y estamos en elecciones. Esto es una dejadez. El Casco Antiguo de Badajoz es el centro, el corazón de esta ciudad. Hace unos años estaba muy bien, pero ahora ha vuelto a la desidia», lamenta. De momento, no han recibido ni un comunicado tranquilizando a los vecinos ni un posible proyecto para parar los constantes cortes de la zona. «Sí hemos recibido algo: la felicitación navideña de Endesa. Pero queremos luz, que para eso la pagamos, y mucho». Hoy se han vuelto a levantar a oscuras. Francisco Pulido pensaba, al despertarse, que se debía haber fundido la bombilla con tantas reparaciones, porque, según sus propias palabras, «sería imposible que, otra vez, tuviéramos un corte». Se equivocaba. «Nos ha tocado la lotería, pero la de no saber si vamos a tener luz al volver a casa».

