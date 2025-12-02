Corte en el puente de la Universidad de Badajoz para cambiar un codo de la tubería Se intervendrá para sustituir parte de la enorme conducción que lleva el agua desde la margen derecha a barrios situados en la otra orilla del Guadiana

Imagen de archivo de otro trabajo en la tubería del puente de la Universidad.

Ángela Murillo Badajoz Martes, 2 de diciembre 2025, 18:55

Este miércoles se procederá al corte de la circulación en el puente de la Universidad. El Ayuntamiento de Badajoz avisa que no se podrá transitar desde las 9:30 de la mañana a las 15:00 de este 3 de diciembre. En concreto, este corte afectará al carril del viaducto que lleva a la margen derecha, sin quedar afectado el sentido al centro de la ciudad.

Este corte se debe a la renovación de un codo de la enorme tubería que forma una pieza clave de la red de abastecimiento de la capital pacense.

Se actuará sobre la tubería que discurre por bajo la plataforma del puente que conecta la avenida Antonio Masa Campos con la glorieta del hotel Río.

Estos trabajos conllevan una inversión de 213.000 euros. El coste se explica porque el trozo de conducción que debe renovarse es de acero inoxidable y la intervención es «complicada».

Este tramo tiene 30 años y ya está muy deteriorado, según explicó el concejal Carlos Ureña. Ha sufrido muchas reparaciones y esto obliga a su sustitución.

Es una tubería de gran tamaño y soporta una elevada presión. Es la encargada suministrar agua potable desde los depósitos de la Luneta, en la margen derecha, a una parte importante de las barriadas situadas en la otra orilla del Guadiana. Está tan parcheada y ya no aguanta más reparaciones.

Se espera corregir así distintas deficiencias derivadas del agotamiento de materiales. En un futuro habrá que sustituir las conducciones colgadas del puente, ya que datan de la misma fecha de instalación, explicó el Consistorio.