El Corte Inglés cerrará la tienda Sfera de la calle Segura Otaño en Badajoz Desde la compañía indican que no se perderán puestos de trabajo porque los trabajadores serán reubicados en otros puestos

La tienda Sfera de la calle Segura Otaño cerrará sus puertas. El Corte Inglés, propietario de la marca, ha decidido cerrar estas instalaciones, aunque indican que no se perderán puestos de trabajo porque los empleados serán reubicados.

Fuentes de la compañía confirman que esta sede de Sfera será clausurada el próximo sábado 16 de agosto, ese será el último día que la tienda estará abierta para venta. Durante las dos siguientes semanas se procederá a la limpieza y desmantelamiento de este comercio.

Desde El Corte Inglés indican que la única razón del cierre es organizativa, ya que hay otra tienda Sfera en el centro de Badajoz, en la avenida Juan Carlos I, que es la sede más grande al contar con dos plantas.

Con el cierre de Sfera queda un edificio sin uso, por el momento, en una de las principales avenidas de la ciudad, Segura Otaño. Se trata de un inmueble independiente de 300 metros cuadrados que podría tener otro uso en breve. Aunque la construcción es de la misma época en la que El Corte Inglés abrió su sede principal, en 1999, el Sfera fue completamente renovado hace una década, en 2014.

La historia de Sfera

La primera tienda Sfera en Badajoz fue precisamente la que va a cerrar en una semana. Fue inaugurada en marzo de 2004 como una nueva apuesta de El Corte Inglés. Funcionó muy bien, de hecho la compañía decidió abrir una segunda sede solo un año después.

El 7 de octubre de 2005 fue la apertura del Sfera en Juan Carlos I. Se ubicó en las instalaciones que originariamente fueron Galerías Preciados y después la primera tienda de El Corte Inglés en la ciudad. Este comercio seguirá abierto. Desde la compañía indican que en la actualidad no son necesarias ambas tiendas y apuestan por mantener la más grande en la llamada calle Mayor.

Antes de ser Sfera muchos pacenses recuerdan el edificio en Segura Otaño como la sede de la tienda de informática de El Corte Inglés.

Sfera es una marca de moda propiedad de El Corte Inglés «que apuesta por la calidad, la renovación constante, la variedad en sus colecciones y el servicio al cliente», según indican en su información. De hecho dentro de las tiendas El Corte Inglés también cuentan con prendas de sus colecciones.

En la actualidad tienen unas 70 tiendas independientes de Sfera en España, aunque llegaron a ser más de un centenar. La firma también tiene presencia en Portugal, Grecia, México, Colombia o Arabia Saudí.