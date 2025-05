Cortan ayudas a domicilio porque cesan los contratos de auxiliares

A María Román, de 54 años, le amputaron una pierna hace menos de dos meses debido a sus problemas de diabetes y otras patologías. Esta ... vecina de Badajoz consiguió, a través de la trabajadora social de San Fernando, una persona que le presta ayuda a domicilio a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales, pero esas visitas van a cesar.

Según explica el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Antonio Cavacasillas, esta interrupción de los contratos tiene que ver con que esta prestación en realidad corresponde a la Junta de Extremadura a través del Sepad (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia), pero como los trámites se alargan tanto en el tiempo el Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos recursos de este tipo de manera transitoria para que los pacenses no queden desamparados. «Es una competencia impropia de los ayuntamientos pero la mantenemos», señala Cavacasillas.

Según explica el hermano de la afectada, Valentín Román, la auxiliar que tiene hasta el 31 de mayo «le ayuda a asearse los martes, jueves y viernes porque va esos tres días de 8 a 9.30 horas». «El problema –continúa– es que el jueves pasado (19 de mayo) recibimos una carta del director del IMSS en la que nos informaba de que el miércoles 1 de junio se le acaba el contrato y tiene que dejar de venir. A mí esto me parece una falta de previsión, de profesionalidad y de respeto hacia las personas que necesitan ayuda. Por lo visto la gente se conforma, pero no es mi caso, por eso voy a iniciar una recogida de firmas», afirmaba el pasado viernes Valentín Román.

«Me parece una falta de respeto hacia las personas que necesitan ayuda» Valentín román Hermano de María

La carta da a entender que este cese en el servicio ocurre cada año. «Como es habitual en estas fechas, le comunicamos que su actual auxiliar de Ayuda a Domicilio cesa en el contrato suscrito con el Ayuntamiento, por lo que nos vemos obligados a suspender la prestación del servicio con carácter temporal (...) Por cuestiones ajenas al Instituto Municipal de Servicios Sociales desconocemos la fecha exacta en la que se llevarán a cabo las nuevas contrataciones. No obstante, nuestras previsiones son que el servicio vuelva a estar en pleno funcionamiento antes del 1 de julio», dice el documento enviado por el Ayuntamiento de Badajoz.

Según Antonio Cavacasillas, estos auxiliares se contratan a través del Sexpe y son 110 las personas que este servicio autonómico remite a los servicios municipales, pero hace falta un trámite más que es competencia municipal, pero del servicio de recursos humanos.

«Esta es una competencia impropia de los ayuntamientos, pero la mantenemos» Antonio Cavacasillas Concejal de Servicios Sociales

El concejal de Servicios Sociales es consciente de que «muchas veces las administraciones no son lo ágiles que deberían ser», pero aduce que en el Ayuntamiento atienden «a más de mil personas solo en Badajoz» y valoran «cada caso para darle prioridad si hace falta».

Se reactiva el 6 o el 21 de junio

De hecho, prosigue el edil, seguramente el servicio vuelva a estar operativo el 6 de junio con los primeros auxiliares contratados y en otra tanda, a más tardar el día 21, llegará más personal pero, por previsión, en la carta que se remite se habla de un mes para que las familias puedan buscar otras alternativas.

María Román acude ahora mismo a rehabilitación en una ambulancia que la lleva y la trae pues están valorando si podrá desenvolverse con una prótesis en el futuro. No tiene hijos y su marido tiene que ir a diálisis tres días en semana de 7.30 a 13.30 horas, por lo que sus recursos son limitados, expone su hermano Valentín. «Además, ella cobra una paga de 600 euros y él otra de unos 250 euros, por lo que no llega para contratar un servicio privado que la ayude en su aseo diario. Yo lo que he mirado con una empresa privada sale por 550 euros más IVA hora y media los siete días de la semana, que es lo que en realidad necesita», afirma.

Por otro lado, la familia ha presentado su solicitud al Sepad de la Junta de Extremadura, que son los que finalmente se encargan de estas prestaciones. «Lo que pasa es que el Sepad tarda muchos meses en valorar, tampoco me parece normal que se demore tanto, me parece una falta total de coordinación pues en alguien a quien le falta una pierna hay poco que valorar, deberían darle prioridad», se queja el hermano de María. En este sentido, Cavacasillas apunta que «si el Sepad actuara más rápido, los servicios municipales para estos casos no serían necesarios».