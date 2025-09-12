Cortadores de pata negra en la plaza Alta de Badajoz Este espacio ha acogido el noveno concurso de cortadores 'Badajoz, capital ibérica' cuyo ganador se clasifica para el campeonato de España

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:32 | Actualizado 21:43h. Comenta Compartir

El cuchillo como balón y el jamón como campo de juego. Este viernes en Badajoz se ha jugado a golpe de ibérico para colarse entre los mejores cortadores de España.

La plaza Alta ha sido el lugar elegido para celebrar el IX Concurso de Cortadores de Jamón 'Badajoz Capital Ibérica'. Se enfrentaron seis concursantes procedentes de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia en este certamen organizado por Pepe Alba y avalado por la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón (ANCJ).

Los competidores han sido Juan Antonio Barbero Peral, de Cáceres; Eusebio Casarrubio Agustín, de Tomelloso (Ciudad Real); Javier Fernández Gómez, de Fuentes de León (Badajoz); Francisco Javier García Pérez, de Aracena (Huelva); Laura Rey Padín, de Santiago de Compostela y Francisco Javier Torres Jiménez, de Dos Hermanas (Sevilla). Han llegado nerviosos a ocupar su puesto porque se juegan una plaza en el campeonato de España.

Laura Rey, llegada de Galicia, estaba especialmente nerviosa porque se enfrentó a su primer campeonato. Tiene una tienda en Santiago y lleva cuatro años aprendiendo el oficio. Explica que antes en su región era una especialidad desconocida, pero que cada vez se demandan más cortadores. «He tenido suerte de empezar aquí, en un lugar tan bonito», dijo señalando la plaza Alta.

La competición arrancó a las ocho y media con la elección de jamón por cada competidor. Se sorteó el orden y cada uno fue escogiendo el que prefería. No dejaron de tocarlos y observarlos para llevarse el más adecuado.

Luego los aspirantes tuvieron que superar una prueba cultural tipo test de cinco preguntas relacionadas con la norma de calidad del ibérico. Y finalmente llegó el corte. Durante dos horas cada cortador tuvo que demostrar su arte para filetear la pieza. Se enfrentaron a dos retos. El primero, crear un plato artístico, algo original aprovechando los colores y las formas de las lonchas. El segundo conseguir el mejor plato posible de cada parte del jamón: punta, maza y babilla.

El jurado, que fue observando a los competidores durante la noche, puntuó la limpieza y el perfilado de la pieza, la limpieza del puesto de corte, la rectitud del corte, el remate y apurado de la pieza, la elegancia y estilo del cortado, la calidad de la loncha o el emplatado general.

Pepe Alba, organizador del evento, destacó que estas competiciones son muy exigentes, con mucha tensión en las dos horas para poder dar el máximo. «Aunque sea expertos entran los nervios, el tema de competir, etc».

Paralelamente al certamen se han organizado encuentros con especialistas del sector incluyendo ganaderos, industriales, cortadores, tiendas especializadas y patrocinadores. Asimismo, los asistentes pudieron degustar un plato de jamón de cebo ibérico 50 por ciento raza ibérica por 6 euros.

Temas

Badajoz