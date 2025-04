Los corredores piden que los eventos deportivos pasen a ser servicios esenciales

A gritos de «Fuera fuera» o el «deporte no se toca» cientos de corredores llegaron esta mañana a las puertas de la Jefatura de la ... Policía Local en Badajoz. Vetidos de riguroso negro los deportistas se reunieron esta mañana a las puertas de la Granadilla, la que iba a ser la salida de una de las carreras estrellas de Badajoz se conviertió en el punto de concentración del enfado y la frustración de la marcha por el running.

Así han llamado los diferentes clubes deportivos de la ciudad a la marcha en señal de protesta que se ha celebrado este domingo. Los corredores se han manifestado a las puertas del Ayuntamiento y de la Policía Local, ya que el enfrentamiento entre ambos perjudica una vez más al deporte pacense.

Inmaculada Espino era una de corredoras que este año iba a participar por primera vez en la Maratón Ciudad de Badajoz, que se suspendió el jueves ante la falta de policías locales para cubrir el evento. «Era mi primera media maratón y llevo meses preparándome, me parece penoso y vergonzoso porque esta maratón es la única que se celebra en Extremadura y hemos dado una imagen penosa», afirmaba minutos antes del comienzo de la concentración.

Como ella Ángel Macedo ha ido a la protesta porque cree necesario visibilizar la importancia que tiene el deporte en la ciudad. «Te sientes indignado proque hay mucho esfuerzo detrás por parte de deportistas y trabajadores y no es normal que no la organización no llegue a un acuerdo en beneficio del deporte», sentencia.

Macedo destaca que el evento deportivo que se iba a celebrar este domingo es positivo para la ciudad porque mueve a muchas personas, ya que no solo acuden los corredores, sino sus familiares. «Ambienta mucho Badajoz porque arrastra a mucha gente y vienen muchas personas de fuera que tenían reservados hoteles. Esto es un perjuicio también para la hosteleria», comenta.

Las instituciones deben servir a los ciudadanos

Esta no es la primera carrera que se suspende en Badajoz por problemas con los dispositivos de seguridad, hace apenas un mes también se suspendió la vuelta al Baluarte, de ahí que muchos deportistas tuviesen miedo que ocurriera lo mismo con la maratón, «Pensamos que no iban a atreverse a hacerle esto a la maratón», afirma desde la Asociación Atlética Ciudad de Badajoz, Susana Cerdán.

«Queremos que se vea que los deportistas estamos unidos y que nos merecmos el respeto que merece el deporte porque esto es más que una carrera que fomenta el deporte de la ciudad«, sentenció.

Antes de dar la salida el presidente del Club Maratón de Badajoz, Raúl Montero tuvo unas palabras de agradecimiento con los corredores y con los trabajadores de la FMD. Visiblemente emocionado exigió a las autoridades que los deportistas no sean siempre las víctimas de los problemas entre la Policía Local y el Ayuntamiento.

«Nos gustaría mostrar a los corredores que han venido de fuera que Badajoz es una ciudad acogedora y hospitalaria», dijo para agradecer a José Luis, Patxi y Dani, que se han trasladado desde Las Palmas, Zarautz o Barcelona para apoyar la protesta.

La protesta se ha celebrado de manera pacífica aunque fue a las puertas de la policía cuando la queja tomó mayor protagonismo. «La Policía Local y el Ayuntamiento olvidan que deben estar al servicio del ciudadano, ya que su sueldo se paga con nuestros impuestos. Unos impuestos que sí pueden cubrir las necesidades de otros eventos», decía el manifiesto que leyeron a las puertas de ambas instituciones.

Para asegurar que la celebración de futuras pruebas deportivas, los diferentes clubes que han estado presentes en la carrera de hoy aseguran que van a luchar porque el deporte sea declarado servicio esencial, ya que quizás esa es la clave para que las instituciones estén al servicio de la ciudadanía en estos casos, aclaro Montero.

Durante la marcha numerosos ciudadanos se han acercado a animar a los corredores, como Irene Velázquez que fue hasta la sede de la policía para «exigir responsabilidades, ya que están jugando con el trabajo y la ilusión de muchas personas», decía.

No han faltado los pitidos y aplausos durante la marcha, que vivió su momento más emocionante en la subida de la calle Francisco Pizarro donde coreraron. «Manos arriba esto es un atraco» o «a por ellos». En el Cosnsistorio también se escucharon cánticos en favor de la dimisión de Gragera.

La jornada terminó de nuevo en la Granadilla, donde Raúl Montero agradeció a los corredores su participación. «Tengo palabras de orgullo hacia todos por haber estado aquí porque hemos hecho lo que estaba en nuestra mano y lo que deberíamos hacer por conciencia». También aprovechó para agradecer a los patrocinadores, protección civil, voluntarios y trabajadores de la FMD su implicación en cada maratón con la confianza de que el próximo año los corredores de nuevo se vuelvan a calzar sus zapatillas.