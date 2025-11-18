HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?
Aspecto actual del corredor verde de la calle Stadium. JOSÉ VICENTE ARNELAS

El corredor verde de Badajoz sigue sin bancos seis meses después de comprarlos

El contrato, que también creará un aljibe para aprovechar el agua de la lluvia e instalará papeleras, se adjudicó el pasado mes de mayo

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:34

Hace más de dos años que se inauguró el corredor verde de la calle Stadium. Enseguida se convirtió en un espacio muy popular para pasear ... a los perros y comenzó llenarse de bolsas de excrementos que recogen los dueños de los canes pero dejan en distintos puntos del parque porque no hay papeleras. El Ayuntamiento de Badajoz indicó entonces que instalaría mobiliario, pero sigue sin llegar.

