El corredor verde de Badajoz sigue sin bancos seis meses después de comprarlos

Hace más de dos años que se inauguró el corredor verde de la calle Stadium. Enseguida se convirtió en un espacio muy popular para pasear ... a los perros y comenzó llenarse de bolsas de excrementos que recogen los dueños de los canes pero dejan en distintos puntos del parque porque no hay papeleras. El Ayuntamiento de Badajoz indicó entonces que instalaría mobiliario, pero sigue sin llegar.

El contrato para instalar bancos y papeleras, además de otras mejoras, fue adjudicado a una empresa el pasado mes de mayo, pero han pasado seis meses desde esta compra y el mobiliario no se ha instalado.

HOY ha consultado al Ayuntamiento de Badajoz si existe algún problema que impida la ejecución del contrato, pero no ha obtenido respuesta.

El contrato salió a concurso el pasado mes de marzo por valor de 194.857 euros y fue adjudicado el 21 de mayo por 167.000 euros. Tenía un plazo de ejecución de cuatro meses una vez iniciadas las obras. Si hubiese empezado tras la adjudicación, los bancos y las papeleras ya estarían en el corredor verde.

«Es un sitio que me encanta, pero es verdad que está totalmente desnudo. Yo me siento en las escaleras a veces cuando vengo con el perro», explica Francisco Marrero, un usuario habitual.

El pliego de condiciones establece tres mejoras en este espacio de la calle Stadium. La primera es la colocación de una placa conmemorativa en la puerta que lo comunica con Ronda del Pilar y que cerró la brecha que había en la muralla.

El segundo cambio es la colocación de bancos, papeleras y balizas, una mejora muy reivindicada por los usuarios que suelen estar en esta zona verde. De hecho los vecinos pidieron también árboles para dar sombra y unos juegos infantiles, pero el Consistorio lo descartó para no tapar el lienzo de muralla que ha dejado al aire este corredor.

La tercera reforma será la creación de un aljibe, es decir, un depósito que recoja el agua de lluvia cuando haya precipitaciones. Las reservas se usarán en el riego de esta amplia zona ajardinada.

El pliego de condiciones también nombra la posibilidad de mejorar los senderos del corredor verde. Los paseos, de hormigón, se han visto muy deteriorados en estos dos años porque es habitual que el corredor se inunde cuando llueve.

La remodelación de esta zona de Badajoz costó 2,7 millones de euros, de los cuales 1,7 millones procedieron de los fondos europeos Edusi y el otro millón fue asumido por el Ayuntamiento pacense.

Inundaciones persisten

Se inauguró en septiembre de 2023 después de distintos retrasos, uno de ellos para ampliar la inversión y cerrar la brecha de la muralla creando una nueva puerta. Sorprendió a los vecinos, especialmente por recuperar la altura original de la muralla de Badajoz que se aprecia muy bien desde la calle Stadium. En unas pocas semanas, sin embargo, la obra mostró importantes deficiencias. Cada vez que llueve, el corredor verde se inunda. Se llena de enormes balsas de agua, incluso los caminos. De hechos los vecinos, por su cuenta, suelen colocar tablones para poder atravesar los caminos sin ir por el barro.

«Es una pena lo feo que se ha quedado en poco tiempo, deberían arreglarlo porque fue una gran obra», apunta una vecina, Olga Muñoz.

Tras detectar este problema, el Ayuntamiento llevó a cabo una obra para mejorar el drenaje que ya se ejecutó, pero las inundaciones se repiten cuando llueve. Estos días, con el paso de la borrasca Claudia, los caminos han vuelto a estar impracticables.

Las constantes inundaciones también han provocado que parte del césped esté dañado y presente mucho deterioro para ser una zona que se inauguró hace solo dos años.