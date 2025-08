El Corazón de Jesús: el barrio de Badajoz que está en el olvido

Aceras rotas, asfalto hundido, coches a gran velocidad... Toni Blanco y Maribel Díaz, dos vecinas del Corazón de Jesús, relatan los múltiples ... problemas que sufre su barrio y hacen un llamamiento urgente al Ayuntamiento de Badajoz. Este barrio, formado por una calle que apenas alcanza los 100 metros de longitud, cuenta con 37 habitantes y lleva décadas sumido en el olvido, aseguran sus residentes.

Para ellas, el barrio tiene un encanto especial porque han conseguido formar una gran familia entre los vecinos, aunque convivan a diario con el abandono. Aseguran que el acerado no se ha renovado en más de 40 años, y presenta grietas, hundimientos y agujeros de los que emergen cucarachas y ratas. La mayoría de los residentes son personas mayores, que caminan con dificultad por una vía cada vez más deteriorada. Durante un asfaltado reciente, se cerraron los imbornales, y cuando llueve, el agua se acumula porque no tiene por dónde transcurrir.

La poda de árboles es otro problema para los vecinos. El servicio municipal solo acude cuando los vecinos alertan de que una rama puede caer. Con la limpieza ocurre lo mismo. El operario municipal aparece de forma intermitente, y cuando no lo hace los vecinos sacan los cepillos de casa para limpiar las aceras. . Y si este trabajador se va de vacaciones, no lo sustituyen. «A ver si en la calle Mayor pasa lo mismo. A ver qué ocurre si allí se quedan sin limpieza», añaden con ironía.

«Estamos abandonados completamente», resume Toni, presidenta de la Asociación de Vecinos del Corazón de Jesús. A pesar de que mantuvo reuniones con el concejal hace seis años y de haber enviado varios escritos, no han recibido ninguna respuesta, cuenta.

Maribel, vecina del barrio desde siempre, se muestra indignada: «Estoy demasiado cabreada con la situación que tenemos». Denuncia que el tráfico en la calle es muy peligroso, ya que los coches circulan a gran velocidad sin ningún tipo de resalte que los obligue a reducir. Lamenta que no haya un parque infantil, ya que el único terreno disponible es propiedad de la iglesia, pero recuerda que ya fue utilizado anteriormente para un campo de fútbol sin inconvenientes. «Necesitamos ayuda del Ayuntamiento. Solas no podemos», subraya.

Además, la acera desaparece al final de la calle, antes de llegar a la ermita, dejando un terreno que arrastra barro y tierra cuando llueve hasta el centro de la vía, haciéndola impracticable. Otro ejemplo del abandono es el semáforo situado en la carretera de Olivenza (EX-107) que, según Maribel, debería activarse cuando los vehículos superan los 50 por hora. «Nunca se pone en rojo. Cruzar es una lotería: si paran, bien. Y si no, te atropellan«. También denuncian que no hay papeleras ni mobiliario urbano básico.

Los vecinos creen que sus demandas no requieren grandes inversiones, solo voluntad política y una mínima atención institucional. Recuerdan que el alcalde, Ignacio Gragera, se ha comprometido a visitar la barriada en los próximos días.

Un episodio especialmente alarmante que ha ocurrido recientemente es cuando una parte del acerado colapsó. Los vecinos tuvieron que salir a las dos de la madrugada a matar cucarachas y tapar el agujero por el que incluso había salido una rata. «Así no se puede vivir. No es humano», denuncia Toni.

A esto se suma la indignación generada por una obra reciente. La calle fue abierta por completo para meter cableado subterráneo en un chalet privado. En un principio, pensaron que se trataba de una actuación municipal, pero al consultar con el Ayuntamiento, este negó tener constancia. Fueron los propios operarios quienes confirmaron que era una obra privada. Durante los trabajos, retiraron los contenedores sin previo aviso y los colocaron tan lejos que muchas personas mayores no podían acceder a ellos. «Nos tratan como si no importáramos», resumen.

Y en medio de esta situación, la voz más joven del barrio, Candela, sobrina de Toni y con apenas ocho años, refleja la gravedad de lo cotidiano: «Cuando pasa un coche, gritamos '¡coche!' para que los pequeños se aparten. A veces decimos 'culo a la pared' porque hay niños que no se dan cuenta. Y si no, se lanzan a la carretera. Tenemos que agarrarlos«. También cuenta cómo ayudan a las personas mayores que caminan por la carretera porque es más llana que la acera, y las acompañan para que no se caigan.

En el Corazón de Jesús no piden lujos, solo seguridad, limpieza, servicios básicos y el trato digno que cualquier barrio merece.