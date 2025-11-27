El contrato de la luz retrasa más el curso de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz

El panorama de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí se complica. El contrato de la luz, aún pendiente, retrasará aún más el ... arranque del curso.

Los 250 estudiantes de este centro esperaban mudarse a su nueva sede, en el antiguo colegio San Pedro de Alcántara (Convento de San Agustín) en el verano de 2024, pero la fecha se fue retrasando y se quedaron sin un curso entero. Ahora temen que se repita porque a finales de noviembre siguen sin tener fecha para empezar el curso 2025/2026. Por eso protestan cada lunes ante el Ayuntamiento de Badajoz.

En principio el Consistorio anunció que las clases comenzarían en octubre o a principios de noviembre. Al incumplirse esta fecha, y ante las protestas de los afectados, señalaron que había trámites pendientes, contratos de suministros, pero que ya estaban todos en contratación que podrían estar resueltos en unas semanas. HOY ya indicó entonces que, teniendo en cuenta los plazos burocráticos, lo más probable es que el curso comenzase en enero como pronto.

La realidad sin embargo es más complicada porque no estaban en contratación todos los suministros, faltaba la luz. Ha sido este lunes 24 de noviembre cuando se ha abierto el concurso para contratar el suministro eléctrico para la escuela. Se trata de un contrato de 40.000 euros para los próximos cuatro años.

Las empresas interesadas tienen hasta el 9 de diciembre para presentar sus propuestas al Consejo Rector del Consorcio de este centro de arte. Eso supone que, si todos los trámites se aceleran, la luz podría estar contratada a mediados de enero. Si hay algún retraso o impugnación, será aún más tarde.

Trámites sin fin

En cuanto al resto de contratos pendientes, continúa su tramitación, pero no hay ninguno en el que se espere una resolución inminente. e trata de servicios por valor de 50.000 euros sin los que el centro no puede iniciar su actividad, por ejemplo, el mantenimiento de las instalaciones antincendios o los seguros de accidente y responsabilidad civil.

Entre los días 19 y 20 de noviembre se agotó el plazo para que las empresas optasen a estos contratos, pero solo en algunos casos se ha avanzado desde entonces. Hay algunos trámites que ya cuentan con mesa de contratación.

Según el pliego de prescripciones administrativas, una vez recogidas las propuesta se debe publicar la composición de la mesa de contratación, es decir, los nombres de las personas que van a evaluar y decidir a quién se contrata. La mesa tiene hasta 20 días para abrir los sobres con las ofertas. Una vez abiertos, si detectan alguno defecto, pueden dar tres días como plazo máximo a los aspirantes para reparar el error. Una vez excluidas las empresas que no cumplan, se evalúa al resto y se elige la que mejor puntuación tenga que tiene 7 días para presentar la documentación que le requieran. Hay un plazo de 15 días para anunciar la propuesta y también es el tiempo que tiene la empresa para formalizar el contrato, pero ojo porque en este tiempo pueden producirse reclamaciones.