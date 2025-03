El Contencioso de Badajoz confirma que la farmacia de Santo Domingo debe quitar la cruz

La cruz luminosa fue colocada sin permiso y deberá ser retirada. Es lo que dice la sentencia que ha dictado el Juzgado Contencioso-Administrativo número ... 2 de Badajoz para responder al recurso presentado por una farmacéutica de Badajoz que consideraba arbitraria una resolución que la obligaba a quitar el luminoso que colocó hace dos años junto al balcón de su vecino de arriba.

Ese expediente incluía la obligación de abonar una multa de 2.500 euros por incumplir la Ordenanza Municipal que regula la publicidad exterior, una multa que también ratifica el Contencioso, atendiendo de este modo los planteamientos de Alonso Ramón Díaz, el abogado que ha representado al dueño del piso en esta causa.

El origen del procedimiento está en la denuncia presentada en el Ayuntamiento por un vecino que trasladó a las autoridades municipales el grave inconveniente que le suponía el luminoso que en el año 2020 fue colocado por la farmacéutica a la altura de los tres balcones con los que cuenta su vivienda, uno de ellos situado a escasa distancia de la cruz.

Este residente se quejaba de la dificultad que tenía para conciliar el sueño e incluso para leer o ver la televisión porque la luz verde que emitía, destelleante en ocasiones, se colaba en su casa.

Fruto de esa denuncia el Ayuntamiento de Badajoz abrió un expediente sancionador por el que impuso a la boticaria una sanción de 2.500 euros y le ordenó retirar la cruz. Pero la farmacéutica consideró injusta esa medida y se dirigió al Contencioso.

En su recurso indicaba que no incumplió ordenanza alguna porque lo que ella hizo no fue colocar una cruz sino sustituir la que ya había. Además, decía en su recurso que el día 31 de enero de 2020 sí comunicó al Ayuntamiento que iba a cambiar la cruz porque la que tenía anteriormente había sido dañada por una subida de tensión.

Este segundo argumento no ha sido admitido por la magistrada porque solo ha quedado probado que el 31 de enero la farmacéutica solicitó una autorización para cortar la calle tres horas diarias durante varios días en un escrito que no hacía referencia alguna a la instalación de la cruz. «Esto no equivale a una comunicación previa», se dice en la sentencia antes de recordar que la colocación de este tipo de anuncios luminosos conlleva la obligación de comunicarlo previamente a la autoridad municipal.

La magistrada rechaza igualmente que por tratarse de un «cambio» y no de «una nueva colocación» esa comunicación previa no fuese necesaria. «La sustitución de una cruz por otra entra dentro del concepto de instalación. Lo contrario daría lugar a situaciones indeseadas, incluso fraudulentas, porque bastaría colocar cualquier elemento publicitario que cumpliera todos los requisitos legales para, a continuación y una vez obtenida la autorización administrativa, sustituirlo por otro cualquiera que no reuniera tales requisitos, lo cual no es precisamente la finalidad de la ordenanza reguladora de publicidad exterior».

Tampoco el resto de los argumentos planteados por el abogado de la farmacéutica son admitidos, entre ellos el que habla de un supuesto «vicio de desviación de poder» cometido por el Ayuntamiento de Badajoz. El letrado consideró ilógico que una «disputa vecinal» motivada por las molestias que causa un luminoso a un particular termine derivando en una sanción por infracción a la Ordenanza Municipal de Publicidad exterior.

La farmacéutica tiene 20 días para quitar la cruz, pero si no lo hace la retirará el Ayuntamiento y después le pasará el cargo

La sentencia deja claro que aunque la investigación municipal se llevó a cabo tras la denuncia presentada por este particular, es lógico que el Consistorio iniciase el procedimiento sancionador porque esa investigación sacó a la luz una infracción a la Ordenanza Municipal de Publicidad. «El Ayuntamiento tiene la ineludible obligación de investigar esos hechos», concluye este fallo que es firme y no puede ser recurrido.

A partir de ahora, la farmacéutica tiene un plazo de 20 días para retirar la cruz. En ese documento se le advierte que si la cruz no es retirada, el Ayuntamiento realizará subsidiariamente esa operación, pasándole posteriormente el importe a la farmacia.