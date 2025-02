Construir un puente sobre el río como el que se planea requiere seis años como mínimo

¿Cómo será el nuevo puente sobre el río Guadiana? ¿Qué recorrido seguirá en tierra para conectar el viaducto con la carretera de Olivenza? ¿ ... Cuánto costará? Son preguntas que están en el aire, pero que la Junta de Extremadura quiere aclarar. Hace dos semanas encargó a la empresa Fhecor la realización de un estudio de viabilidad que marque las directrices de una obra pensada para aligerar el tráfico en el Puente Real y conectar dos zonas en expansión como son la avenida de Elvas (a altura de Decathlon) y la carretera de Olivenza a través de la Granadilla.

Para aclarar algunas de esas dudas, HOY ha acudido al director de la Escuela Politécnica de la Unidad de Extremadura, Jesús Torrecilla. Es ingeniero técnico de Obras Públicas por la Universidad de Extremadura, premio nacional de terminación de Estudios Universitarios e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Reconoce que le encantan los puentes.

Y por eso sabe que una infraestructura de este tipo se plantea a «medio y largo plazo». Según sus cálculos, desde ahora que acaban de encargar el estudio de viabilidad con un plazo de tres meses hasta que el proyecto esté terminado pueden pasar cinco años. «Y seis o siete años para estrenarlo».

Porque, explica, construir un puente no consiste solamente en trazar la plataforma. Requiere de muchos estudios que tengan en cuenta distintos aspectos del lugar en el que se va a levantar y, como mínimo, la intervención de la Junta de Extremadura (que lo construye) el Ayuntamiento (en cuyo término municipal se encuentra) y la Confederación Hidrográfica del Guadiana (que tiene la responsabilidad de la cuenca).

Habrá que hacer un estudio de alternativas con perspectivas hidráulica, geotécnica y ambiental porque el viaducto alterará el corredor del Guadiana. «Es una buena noticia que se haya tomado la decisión de arrancarlo porque es un proceso que lleva su tiempo», señala Jesús Torrecilla.

Este hace un recorrido por la tramitación. Cuando finalice el estudio de viabilidad se abrirá un periodo de exposición pública que permitirá la participación ciudadana. Habrá posteriormente una revisión de las distintas opciones que se plantean y después optarán por una de las alternativas. Después habrá que licitar el proyecto de construcción que desarrolle esos trabajos previos y fije cómo debe ser. Primero hay que redactar esos pliegos y después, dar un plazo de seis meses a un año para que los ingenieros lo diseñen. En todo este tiempo entran estudios geotécnicas con muestras de terrenos, los cálculos estructurales del puente y los distintos estudios de movilidad, luminotecnia, etc.

De forma paralela, y como es muy probable que sean necesarias las expropiaciones, habrá que tramitarlas.

Una vez que el proyecto pase por sus trámites y sea aprobado de forma definitiva, la Junta tendrá que redactar el pliego para adjudicas las obras y dar tiempo a que las empresas presenten sus ofertas. «No es un proceso corto porque el marco normativo es garantista para intentar llevar a la mejor solución posible. No me aventuro a decir una cifra concreta, pero cinco años es razonable para tener adjudicada la obra». En todo este periodo, por ejemplo, hay que dar tiempo a la CHG para que estudie las afecciones del puente sobre el cauce del río. «Eso hay que estudiarlo con cariño. No es solo calcular la estructura. No es complicado, pero todo lleva sus fases».

22 meses para el 25 de abril

Tras los cinco años de estudios y adjudicaciones, llegará el momento de construir. El puente del 25 de abril, el último inaugurado en la ciudad y que corresponde a la Ronda Sur, estuvo 22 meses en obras. «Pueden pasar seis o siete años para estrenarlo desde ahora».

Aun así, Jesús Torrecilla considera que es «una buena noticia que se haya tomado la decisión de arrancar».

Se espera que el puente no resulte estéticamente como el del 25 de abril, que se dejó como un viaducto de autovía y por el que no se puede transitar a pie ni en bici. Este nuevo, en cambio, conectará dos zonas en expansión y debe ser un viaducto atractivo para los peatones y ciclistas. Por la margen izquierda llegará a la ciudad deportiva de la Granadilla y, a través de la carretera de Olivenza al desarrollo de Huerta Rosales y su ampliación. Por la margen derecha, llegará a la avenida de Elvas, a la altura de la tienda Decathlon. Enlazará con la rotonda recién construida frente al campus y que está frente a nuevas promociones de vivienda y entre el Hospital Universitario y el nuevo hospital privado de Quirón. Este puente tendrá, entre sus objetivos, reducir el tráfico en el Puente Real.

Al estar integrado en la ciudad se espera que tenga diseño y, también, se sume a la conocida como 'ruta de los puentes' para hacer deporte. Ese extremo se aclarará en el proyecto. «Es un entorno muy urbanizado y tiene un impacto visual muy importante. Entiendo que no cabe un puente convencional, hay que buscar uno encajado y respetuoso con el entorno».

De todas formas, el ingeniero Jesús Torrecilla apunta que es difícil valorar la calidad estética del puente cuando se pasa por encima. «Quizás en Badajoz solo se valora el Puente Real, pero el puente de la Autonomía es excelente cuando estás debajo, igual que el puente de la Universidad o nuevo. Se aprecian mejor cuando los ves desde abajo hacia arriba».

Desde el punto de vista técnico, el director de la Escuela Politécnica de la UEx cree que no presentará demasiados problemas porque el tramo urbano del río ya cuenta con cinco puentes.

La longitud del puente vendrá determinada por criterios de seguridad, de manera que respete los niveles de retorno con crecidas que pueden darse cada 100 0 500 años. Esto lo determinará el estudio de inundabilidad.

«Este puente no presentará más dificultades que las del 25 de abril», dice este ingeniero especializado en puentes, quien recuerda que «la geotécnica no es especialmente desfavorable». Sí es una zona, dice, «un pelín sísmica y habrá que tenerlo en cuenta, igual que en todas las infraestructuras».