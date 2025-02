El Consorcio del Casco Antiguo vigilará las viviendas okupadas

El Casco Antiguo ya tiene un organismo que vele por él. Tras años de trabajo, el Ayuntamiento de Badajoz aprobó ayer la creación del consorcio que «marcará un antes y un después en el desarrollo del casco histórico más importante de Extremadura».

El concejal ... que se ha encargado de negociar con la Diputación y la Junta de Extremadura su participación, Jaime Mejías, reivindicó al Gobierno central que se sume.

El edil ha explicado que tanto la Junta como la Diputación deben aún aprobar el organismo para marcar la sede y fijar las bases de su constitución.

Las tres administraciones deben aún marcar una hoja de ruta, aunque Mejías da por hecho la creación de un calendario de actuaciones y la financiación de las actividades. Entre sus funciones, el control de viviendas desocupadas y las ocupadas ilegalmente, así como impulsar las inversiones y actuar contra la droga y la marginación.

«El consorcio marcará un antes y un después en el desarrollo del casco histórico más importante de Extremadura» Jaime Mejías Concejal del Consorcio de Casco Antiguo

El portavoz de los socialistas, Ricardo Cabezas, confió en la «lealtad institucional» independiente de los gobiernos que salgan de las elecciones para que el organismo funcione.

La concejala de Podemos, Erika Cadenas, dijo que «un Casco Antiguo se recupera de manera integral si es un barrio en el que se vive. Hay que crear las condiciones para que sea habitable, con rehabilitación de viviendas sostenibles, contenedores, soterramiento de cableados, aparcamientos... Es necesario actuar y para esto debe servir el consorcio».

Por su parte, el edil no adscrito, Alejandro Vélez, dijo que «las buenas intenciones pueden quedarse en mal endémico si no se soluciona la lentitud del Ayuntamiento con la burocracia. Esa es la primera piedra de ese consorcio y sin agilidad no conseguiremos nada».

Cs reconoció el empeño de Jaime Mejías, el concejal de Turismo, en sacar adelante este organismo. Este, a su vez, agradeció el consenso, dado que salió adelante con el apoyo de todos los partidos, y dijo que se trata de uno de los grandes acuerdos del mandato municipal que está a punto de terminar.

El alcalde, Ignacio Gragera, presentó la pasada semana los ejes del nuevo organismo. El consorcio tendría como objetivo fundamental captar fondos europeos para rehabilitar este barrio, tanto a nivel monumental como de vivienda ante la gran cantidad de edificios vacíos y solares. Contará con un presupuesto mínimo de unos 800.000 euros anuales. Aunque el alcalde espera que sea más. Con la aportación de fondos europeos, espera poder invertir entre 2 y 4 millones de euros cada año en este barrio.

El consorcio estará adscrito al Ayuntamiento de Badajoz que será la institución que más presupuesto aporte con un 49%. La Junta de Extremadura dará el 43,5% y la Diputación Provincial el 7,5% restante.

La sede se ubicará en la ciudad, en una sede aún por decidir.