El Consorcio del Casco Antiguo buscará a otro arqueólogo tras la renuncia de José Antonio Espada Belmonte, que envió una carta informando de su ... renuncia el pasado viernes. Esto es, solo dos días después de que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicara su nombramiento.

El Ayuntamiento de Badajoz, que preside el ente, ha indicado este martes que continúa trabajando en la incorporación de este perfil profesional y las otras dos plazas que quedaron desiertas (un administrativo y un jurídico económico) este año. Más adelante, el Consistorio tiene previsto convocar también la plaza de arquitecto. No la han eliminado de la relación de puestos de trabajo (RPT), dicen en respuesta a las palabras de José Antonio Espada Belmonte en HOY, sino que los presupuestos de este año tuvieron que priorizar unos perfiles sobre otro y decidieron dejar al arquitecto para más adelante. Pero sacarán este puesto a concurso, aseguran fuentes municipales.

De momento, y un año y medio después de crearse el consorcio, el organismo solo tiene al gerente, Francisco Cerezo, quien este martes ha declinado poder realizar declaraciones.

José Antonio Espada Belmonte ha decidido dimitir del puesto para volver a su plaza en la Junta de Extremadura, donde también es arqueólogo. Desde ahí ha intervenido en algunas de las actuaciones más importantes de la ciudad, como el hornabeque de la cabecera del Puente de Palmas, la recuperación del fuerte de San Cristóbal o del baluarte de la Trinidad.

Cree que en ese puesto de la Administración autonómica será más útil a la ciudad, dado que él entendió en su momento que el nuevo puesto del consorcio le permitía conservar sus competencias de la Junta de Extremadura.

Al darse cuenta de que no iba a ser así en una reunión con el gerente, Francisco Cerezo, tras su nombramiento mandó una carta a la Junta informando de la intención de recuperar su puesto y comunicó su renuncia al consorcio.

«Dudas razonables sobre la capacidad operativa»

Entre que no podía conservar esas facultades y comprender que el Ayuntamiento no había convocado aún ni la plaza de arquitecto, tuvo «dudas razonables sobre la capacidad operativa real del organismo para abordar determinadas funciones que la legislación vigente reserva estrictamente a otras administraciones». Por lo que finalmente decidió dejar el consorcio.

Su renuncia es un golpe fuerte al nuevo organismo, que en abril cumplió un año sin haber podido dar apenas pasos precisamente por la necesidad de nuevos profesionales que promuevan sus funciones.

El organismo nació con el objetivo de fomentar no solo al conservación de los monumentos, sino dirigir la recuperación urbanística de la zona histórica. Y, con ello, en revitalizar el barrio.

Aunque el Ayuntamiento de Badajoz preside el organismo, tanto la Diputación como la Junta de Extremadura aportan financiación y forman parte de su órgano de decisión.