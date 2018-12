El Ayuntamiento de Badajoz quiere sacar a oposición 248 plazas de empleo en tres años Los últimos opositores a la Policía Local. :: hoy La Concejalía de Recursos Humanos va a convocar 125 plazas de funcionarios y personal laboral que se sumarán a las 123 que anunció el año pasado NATALIA REIGADAS Badajoz Viernes, 14 diciembre 2018, 08:02

El Ayuntamiento de Badajoz convocará 125 plazas de oferta pública de empleo para ocupar distintos puestos de la administración local, entre ellos, un refuerzo de 41 policías locales y 7 bomberos. Los procesos de selección tendrán que celebrarse en los próximos tres años.

La concejal delegada de Recursos Humanos, Beatriz Villalba, anunció ayer la oferta tras una reunión de la Mesa General de Negociación en la que informó de las plazas convocadas a los sindicatos. Villalba indicó que, como el año anterior, se trata de un cifra histórica y que el Consistorio pacense solo puede hacerlo porque cumple con los requisitos económicos del Gobierno. La responsable de la plantilla municipal añadió que esto permite al Ayuntamiento ofertar el máximo de tasa de reposición que permite la ley.

LAS 125 PLAZAS DE 2018 69 puestos de la oferta de empleo de 2018 1 plaza de administrativo, 41 de agente de policía, 1 de arquitecto técnico, 4 de auxiliar administrativo, 7 de bomberos, 1 de economista, 1 de encargado de cementerios, 4 de oficial de segunda jardinero, 1 oficial electromecánico, 1 operador de informática, 1 coordinador de unidad administrativa de la FMD, un administrativo del IMSS y un auxiliar administrativo del IMSS. 56 puestos de tasa de estabilización de empleo temporal 4 administrativos, 2 animadores juveniles, 1 arquitecto técnico, 17 auxiliares administrativos, 1 auxiliar de turismo, 1 informático, 3 oficiales electricistas, 1 operario de colegios, 1 operarios de poblados, 1 telefonista, 1 trabajador social, 3 comerciales, 1 coordinador, 2 limpiadores/guardarropa, 2 mantenedores, 1 mantenedor especialista, 3 monitores deportivos, 2 oficiales de mantenimiento coordinadores, 5 oficiales de mantenimiento, 1 oficial mecánico, 1 operador informático, 1 ordenanza y 1 técnico superior.

Las 125 plazas a cargo del Presupuesto del presente año se dividen en 69 a cargo de la oferta de empleo de 2018 y otras 56 de la tasa de estabilización de empleo temporal. Serán tanto para personal funcionario como para personal laboral. Estos 125 puestos de empleo en la administración local, además, se sumarán a los 123 que convocó el Ayuntamiento hace un año a cargo del Presupuesto de 2017. La edil indicó que el Consistorio tiene la intención de unir los procesos de selección de ambas ofertas para acelerar las contrataciones.

Por lo tanto, a la plantilla municipal se sumarían 248 empleados públicos en los próximos tres años. De estas plazas, añadió la edil, un 10% están reservadas a personas con discapacidad. Esta cifra supone un incremento importante, ya que actualmente el Consistorio cuenta con 1.500 empleados sumando los trabajadores de los planes de empleo, que son temporales.

Villalba admitió ayer que la Concejalía de Recursos Humanos está saturada en la actualidad, lo que no les ha permitido poner en marcha más procesos de selección a cargo de la convocatoria del año pasado. Culpó a la Junta de Extremadura de la situación, por no ayudar a los ayuntamientos con los planes de empleo. Indicó, como ejemplo, que en el Plan de Empleo Social la administración regional no hace preselección ni les apoya con medios técnicos. Estos planes de empleo deben cumplir unos plazos, lo que les obliga, según la edil pacense, a dedicar al personal a estos trámites en lugar de poder trabajar en la oferta pública de empleo municipal.

Además de las 41 plazas en la Policía Local, entre las vacantes que se ofertarán hay personal para reforzar la Concejalía de Urbanismo, que también sufre retrasos por el colapso de trabajo, así como la plantilla de la FMD, el Instituto Municipal de Servicios Sociales o Ifeba.

Beatriz Villalba se mostró satisfecha porque esta oferta e indicó que se irán cubriendo las necesidades que hay «siempre que la ley lo permita». «En el momento que la Ley de Presupuestos Generales del Estado quite esa limitación de tasa de reposición de efectivos, se podrán cubrir todas las vacantes existentes», concluyó la concejala de Recursos Humanos.