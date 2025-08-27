El Consistorio lanza una convocatoria para apoyar proyectos sociales

El Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) del Ayuntamiento de Badajoz aprobó ayer la Convocatoria de Acción Social 2025-2026 con una inversión de ... 510.000 euros, que serán 255.000 euros por anualidad.

La convocatoria tiene como finalidad respaldar a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en la ciudad en el ámbito social, reforzando la atención a las personas y familias más vulnerables, y garantizando que los recursos municipales lleguen directamente a quienes más lo necesitan.

Se beneficiarán organizaciones e instituciones, fundaciones y asociaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, que reúnan los requisitos establecidos.

La atención a las necesidades básicas de alojamiento y la distribución de alimentos suman 418.000 euros

El plazo para ejecutar los proyectos o acciones que fundamentan la subvención concluirá el 1 de noviembre de 2026.

Lás áreas de actuación son un un total de ocho. La atención a las necesidades básicas de alojamiento, con una partida de 220.000 euros, está dirigida a proyectos que garanticen recursos habitacionales a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Alimentación y productos básicos contará con 198.000 euros, repartidos entre entidades de distribución de productos alimenticios básicos (58.000 euros) y comedores sociales (94.000 euros),

Discapacidad recibirá 48.000 euros destinados a favorecer la inclusión y la autonomía personal. Por su parte, salud mental contará con 12.000 euros para iniciativas de atención y apoyo psicológico a la población.

Las organizaciones y entidades dedicadas a la atención a la población inmigrante tendrán una dotación de 6.000 euros para programas de integración y acompañamiento.

La asistencia a víctimas de violencia de género dispondrá de 6.000 euros para proyectos de apoyo y protección.

La misma cantidad recibirá la promoción del voluntariado social y educación para la ciudadanía, con el fin de fomentar la participación comunitaria.

Por último, la prevención y atención a la drogadicción contará con 8.000 euros para programas de sensibilización y apoyo terapéutico.

Las entidades interesadas podrán presentar sus proyectos en un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.

La presentación de solicitudes se podrá hacer en el registro electrónico ubicado en la página principal del Instituto Municipal de Servicios Sociales, en el registro del IMSS del Ayuntamiento de Badajoz, en los centros de atención administrativa, en las oficinas de respuesta personalizada o en cualquiera de los registros y oficinas recogidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.