El conservatorio y la Escuela de Idiomas piden más vigilancia en el Casco Antiguo

El Conservatorio Juan Vázquez, la Escuela Oficial de Idiomas y otras entidades educativas, como la academia Iniciativas Musicales, reclaman más seguridad para las calles ... del Casco Antiguo. Piden más vigilancia a las administraciones y, en algunos casos, recomiendan a los padres incrementar el control sobre las idas y venidas de sus hijos por las calles del centro.

Los profesores del conservatorio, donde acuden niños a partir de 7 años, han avisado a los padres y están redactando una nota que enviarán en los próximos días. La directora del conservatorio, Yolanda Sánchez Baltasar, explica que la alerta se creó la pasada semana, en el seno del consejo escolar. Allí, un padre comentó que a su hija preadolescente se le había acercado un hombre en los días anteriores para pedirle ayuda en las inmediaciones del conservatorio. Le insistía sobre que se encontraba mal y le pedía que le acompañara hasta su domicilio. Según las explicaciones que dio, la niña no terminaba de creérselo y fue otro padre que pasó por el lado el que intercedió, le dijo a la niña que no atendiera al hombre y le alejó de él. Entonces el primer hombre, según la versión que se comentó en el consejo escolar, increpó al segundo con frases como «¿tú por qué te metes?».

El padre no ha presentado denuncia porque ni quiere presionar a la hija ni tampoco tiene claro qué puede denunciar.

La biblioteca Santa Ana reclama presencia policial por las personas que duermen, comen y pasan el día en el porche

Pero este relato ha servido para que desde el conservatorio se avise a los padres y que la academia Iniciativas Musicales, que tiene sede en el colegio público San Pedro de Alcántara en horario de tarde, alerte a los padres. Desde este centro se explica que han «puesto en alerta a las familias para que aumenten la seguridad porque hay mucho alumnado que va y viene solo». Por un lado reconocen reticencias por la alarma que se genera, pero también admiten que, como padres, les gustaría que se les avisara de cualquier indicio que pudiera poner en riesgo a sus hijos.

Por eso han hecho llegar a las familias un mensaje en el que explican que van a dirigir un escrito junto a otras instituciones educativas a las Policía Local y Nacional para «incrementar la seguridad en esta zona del Casco Antiguo». «Hacemos hincapié en los menores que van y vienen solos de sus casas debido a la proximidad, a estudiar a la biblioteca , conservatorio, escuela de idiomas y el colegio San Pedro de Alcántara».

«Si tenemos más noticias os informaremos, ahora lo principal es poneros sobre aviso para que vuestros hijos estén sobre seguro», recoge el escrito difundido desde la academia.

Solo el 18% de los estudiantes de la Escuela Oficinas de Idiomas está en edad escolar y no han registrado incidentes. Pero aún así se suman a la petición de más seguridad y vigilancia para el entorno.

Biblioteca Santa Ana

En la biblioteca de Santa Ana suelen ir muchos niños por las tardes. Tanto vecinos de la zona como alumnos del Conservatorio. Desde esta biblioteca municipal avisan a la Policía «cuando la cosa se sale de madre» e informan al Ayuntamiento de la cantidad de personas que usan su porche para dormir, comer, acumular basuras y hasta defecar y fumar drogas. En ocasiones van los agentes y les echan, pero vuelven al poco tiempo. Y no pueden prohibirles permanecer en este punto porque entienden que están en la calle. «A veces no podemos abrir las ventanas del olor», indican fuentes de la biblioteca. Pero nadie pone una solución a un centro donde acuden muchos críos a realizar tareas cada día y se encuentran con estas personas en su entrada y salida. Aunque no se ha registrado ningún incidente.

La sensación de inseguridad lleva a más padres a llevar y recoger a sus hijos de las clases en horario de tarde

En alguna ocasión la Policía les ha comentado que «están atados de pies y de manos porque no pueden echar a estas personas de la calle. Al estar en el porche, están en los exteriores». Por eso también se quejan de que «no hay una solución definitiva y la situación empeora cada vez más».

«No hay alarmismo –indican las mismas fuentes–. No se trata de que te vayan a agredir, pero sí que cuando oscurece o baja el tránsito, da miedo. Hay más sensación de inseguridad que hace uno o dos años».

Es esa inseguridad la que llevó al conservatorio Juan Vázquez a lanzar la alerta a los padres a través de los profesores, que oficializarán en un escrito que preparan para enviar los próximos días.

Desde este centro apuntan que el curso pasado tuvieron un caso similar al manifestado hace unos días en el seno del consejo escolar. Otro hombre se acercó a una niña, según explica la directora del centro.

Desde entonces la sensación de riesgo se ha incrementado, a pesar de que «nunca antes habían tenido problemas». Quienes entran a trabajar a las ocho de la mañana suelen encontrarse con un señor que se masturba en la puerta. Esto no se repite a otras horas. Pero, creen, se acabaría con más presencia policial. Agentes haciendo ronda que puedan disuadir de comportamientos incívicos.

El propio centro ha pedido incrementar la seguridad, y ha sumado un vigilante privado a las dos personas que cumplían función de conserje.

Ellos han advertido que cada vez más padres se acercan a llevar o recoger a los niños para evitar que transiten solos por el Casco Antiguo durante las tardes.

Para ganar en tranquilidad, el centro se ha puesto en contacto con los otros centros educativos que imparten clase a escolares en horario de tarde. El objetivo es presentar un escrito formal con el que reclamen más vigilancia.

Esta petición se suma a las reclamaciones de los vecinos. SOS Casco Antiguo, la asociación de vecinos, los empresarios, los hosteleros, Amigos de Badajoz, la Fundación CB y la asociación YAMC entregaron el 25 de octubre 1.526 firmas para pedir más seguridad en la zona histórica.