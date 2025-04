«Desde que la conozco bailo contra Rett»

Su rostro transmitía mucha ilusión, Martina Santiago manoteaba nerviosa el juguete que tenía entre sus manos, mientras esperaba nerviosa a Sara Baras, su amiga y ... bailaora favorita.

Baras, a quién conoce desde hace 12 años, aprovechó su viaje a Badajoz con motivo de su actuación en el Festival de Flamenco y Fado para quedar con las familias de la asociación 'Mi princesa Rett' y posar en las fotos de los calendarios solidarios que se venderán el próximo año.

«Conocí a Martina gracias a su padre, que me pidió ayuda a través de las redes sociales. Para mí fue un impacto, yo acababa de ser madre y comprendía su situación», recuerda la bailaora mientras la maquillan para la sesión de fotos.

Martina tenía un año cuando le diagnosticaron síndrome de Rett, una enfermedad rara con la que se desarrolla hasta un 96% de discapacidad. «Recurrí a Sara porque me gusta el flamenco. Cuando recibí la noticia de la discapacidad de mi hija me di cuenta que en este país las ayudas y el apoyo llegan con la visibilidad y recurrí a ella porque las familias solas no podemos con la envergadura de esta enfermedad», subraya el presidente de la asociación, Paco Santos.

Doce años después de conocer el caso de Martina y de otros niños que padecen esta enfermedad –en Extremadura hay 11 casos–, en la maleta de Sara Baras no faltan las camisetas con el logotipo de la fundación. «Las tengo de todos los diseños y colores. Para mí son muy importantes, suelo terminar mis actuaciones con ellas puesta. Además, cada vez que puedo menciono que soy madrina de la asociación para que el público se conciencie y colabore», explica Sara.

El objetivo de Baras con la asociación es conseguir divulgación sobre la enfermedad y que no cese la ayuda a las familias, no solo en investigación sino a nivel social. «Cuando me pongo la camiseta todo el mundo está viendo a las princesas y ve el síndrome de Rett, entonces para nosotros deja de ser una enfermedad», subraya la bailaora, que comenta que se necesita todo tipo de ayuda para luchar contra las enfermedades raras.

Ampliar La bailaora Sara Baras es maquillada antes de la sesión de fotos. pakopí

Una de las cosas que comprendió Sara desde que amadrinó a la asociación es que en la lucha contra las enfermedades raras se necesita de todo, no solo financiación. «Cuando llegué hace más de una década me veía muy pequeña para hacer algo grande por ellos, pero desde que las conocí bailo contra Rett», sentencia.

Para Sara, la ayuda que necesitan en 'Mi princesa Rett' no es solo económica, «También se ayuda con un abrazo o una mirada a las niñas rett, porque lo horrible es mirar para otro lado».

«Ha cambiado mi baile»

Amadrinar esta asociación ha cambiado la vida de Sara. «Conozco a muchas niñas Rett no solo en España, también en América. Voy por el aeropuerto y mucha gente me conoce como la madrina», cuenta orgullosa de haber sido capaz de unir a muchos padres para que compartan sus experiencias.

«Los padres son unos héroes totales. Tienen una dedicación y una capacidad de lucha bestial para que sus hijas tengan una vida mejor», sentencia.

Su actuación anoche en Badajoz fue especial, lo son todas desde que se embarcó en esta asociación, que según cuenta le cambió la vida. «Mi baile también ha cambiado, les dedico cada actuación, por eso la de Badajoz es especial. Siempre venía mucho a la ciudad, pero ahora mucho más desde que conozco a Martina, bailar aquí para mí tiene otro significado», zanjó la artista mientras cogía de la mano a la pequeña.

El espectáculo que anoche ofreció Sara Baras en el Teatro López de Ayala no fue solo un homenaje a Paco de Lucía, a quién recuerda en su gira, Vuela. «Hemos perdido a maestros enormes pero el flamenco está en un momento muy bueno».

En cuanto al festival, donde ya estuvo hace varios años, Sara comentó que el público pacense es muy bueno. «Son personas muy solidarias y es un lujo estar aquí porque con gente así es todo mucho más bonito»

Precisamente su compañía está celebrando 25 años sobre los escenarios. «No ha sido fácil porque es una compañía privada, por tanto nos mantenemos del público y no tengo palabras de agradecimiento suficientes», destaca mientras explica que los valores de su compañía pasan por el trabajo en equipo.

Unos valores que comparte con 'Mi princesa Rett', que estuvo presente una vez más en su espectáculo. «Esto es una cadena de favores y de lo que se trata es de estar con estas personas».