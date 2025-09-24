HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Conferencia sobre los estereotipos del mundo árabe en las Casas Consistoriales

Redacción

B ADAJOZ.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

La profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Extremadura (UEx) Rocío Velasco de Castro ofrecerá este miércoles, 24 de septiembre, en Badajoz, la conferencia ‘Malentendidos y estereotipos en torno a los conceptos árabe e islámico’.

La charla, en la que Rocío Velasco será presentada por el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández, tendrá lugar a las 20.00 horas en las Casas Consistoriales de Badajoz, en el marco del Ciclo de Al Mossassa 2025, organizado por Amigos de Badajoz.

Según explica Amigos de Badajoz en nota de prensa, la conferencia tiene un «marcado carácter divulgativo» y pretende «establecer un diálogo con el público asistente en torno a determinados conceptos y definiciones con los que se sigue caracterizando, y estereotipando en muchos casos al mundo árabe, ya sea en manuales de historia medieval como en medios de comunicación actuales», señala.

Reflexión constructiva

El propósito, por tanto, de esta ponencia es «analizar de forma crítica y conjunta la validez e idoneidad de determinadas expresiones y establecer un marco de reflexión constructiva sobre nuestra propia identidad con la historia y memoria en torno a Batalyaws como referente», concluye.

Doctora en Filología árabe por la Universidad de Sevilla, Rocío Velasco cuenta con un título de Experta profesional en cultura, civilización y religión islámicas (UNED) y otro de Especialista universitaria en el Magreb contemporáneo (UNED).

