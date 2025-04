La Confederación estudia usar los lodos que saquen al quitar el nenúfar para restaurar canteras

El dragado del río para eliminar el nenúfar supondrá sacar más de 600.000 metros cúbicos de lodos del Guadiana. El reto es qué hacer ... con ellos. La primera fase será que se sequen. Para ello el Ayuntamiento de Badajoz ya ha anunciado que cederá terrenos municipales ¿Y después? Samuel Moraleda, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, explica que están estudiando usar esta tierra, que será de alta calidad, para restaurar canteras.

Los lodos servirían para rellenar canteras en la Margen Derecha y los alrededores del río Gévora. Para ello la CHG pedirá la colaboración de algunos propietarios de terrenos.

En cuanto a la actuación de extracción de lodos, Moraleda destaca que no hay un antecedente similar, no hay un proyecto de este tamaño ni que haya sucedido en un tramo urbano, por lo que será muy impactante. «En una ciudad no se ha hecho un deslodado de ese tamaño. Hay zonas donde efectivamente hemos limpiado el Guadiana, hace muchísimos años, o lo estamos haciendo en determinados embalses, puesto que los fangos han colmatado, incluso las tomas para abastecimiento, etc. Y ha habido que actuar, pero no en el casco urbano».

Lo que aparecerá

«El proyecto ha evaluado aproximadamente 600.000 metros cúbicos que hay que movilizar del lecho del cauce, retirarlo y llevarlo a sitios adecuados. Es un trabajo muy complejo porque, además, estamos en una zona urbana, en una ZEPA, y son trabajos muy delicados los que hay que hacer», añade el máximo responsable de la CHG. Moraleda es consciente que otro reto, dentro de la retirada de lodos, son los objetos que aparecerán cuando bajen el nivel del río. Explica que el proyecto de obra incluye la retirada de lo que encuentren. «Eso va incluido en la obra. Quiere decir que, si hay algún tipo de emergencia o retirada, se asumirá».

En concreto creen que aparecerán, principalmente, residuos sólidos y «los llevaremos a determinados puntos limpios. Todo eso está previsto en el proyecto».