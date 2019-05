Los conductores reclaman más plazas de aparcamiento en Valdepasillas Varios coches mal aparcados y buscando aparcamiento en Sinforiano Madroñero. :: casimiro moreno Antes de la crisis había previstos dos parkings subterráneos con 1.700 plazas de aparcamiento, pero la iniciativa quedó en el olvido NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 20 mayo 2019, 08:24

Lidia Modesto para su coche en un aparcamiento de Sinforiano Madroñero , uno de los situados entre los bloques de pisos. Son las diez y media de la mañana y va a enviar un paquete a una empresa de mensajería. «Pero he visto que hay cola. No puedo dejarlo mal tanto tiempo, así que voy a esperar a ver si sale alguien. La última vez me dediqué a dar vueltas y juro que tardé 40 minutos en encontrar un sitio. Esto es horrible».

Lidia logró aparcar 15 minutos después. En ese tiempo decenas de conductores entraron y salieron del aparcamiento sin encontrar plaza. Muchos dieron varias vueltas con idéntico resultado. Aparcar en Valdepasillas es complicado y los vecinos piden una solución.

Marisa Cavacasilla, de la Asociación de Vecinos de Valdepasillas, cuenta que su marido hace los mismo. Esperar pacientemente en el coche hasta que queda un hueco cerca de su casa. Esta representante vecinal señala que es dificilísimo estacionar en su barrio, porque no solo hay vecinos, sino muchos servicios, por ejemplo, consultas médicas y clínicas. También la Conferación Hidrográfica y la Dirección General de Tráfico, lo que hace que reciban muchos visitantes. Cavacasilla detalla que las plazas de garaje con las que cuentan no son suficientes. «Porque antes en cada casa había un coche, pero ahora hay dos o tres».

«No se puede dejar el coche en ciertas zonas porque te aparcan en doble fila y te bloquean» Francisco Bote | Vecino de la calle Ortega Muñoz

La mayor guerra en este barrio es en los aparcamientos que hay entre bloques de pisos, como el que escogió Lidia Moreno. Valdepasillas no solo es un barrio residencial, sino que tiene una intensa actividad comercial y de hostelería, por lo que siempre hay demanda de aparcamiento. No hay momentos en los que queden vacantes. Los espacios actuales están aprovechados al máximo. Por ejemplo, a las nueve y media de la mañana en una de las parcelas entre edificios de Godofredo Ortega Muñoz hay once coches mal aparcados. Dos en las entradas, lo que dificulta el paso de otros vehículos, varios rodeando los parterres, donde tampoco está permitido y otros en doble fila. Esto es un problema grave para los vecinos. «No suelo dejarlo en esta zona (junto a los edificios) porque te aparcan detrás, sales de casa, empiezas a pitar y lo mismo tardas un cuarto de hora en que te lo aparten. Y así a diario», se lamenta Francisco Bote, vecino de la zona.

En los aparcamientos del barrio se ven todo tipo de irregularidades. Siempre hay coches aparcados en los accesos, aunque está prohibido y todos los días se encuentran vehículos subidos a las medianas o a los parterres. «Ya se ha convertido en una plaza más», dice Teresa Muñoz, vecina de la calle Juan Miró. «Están destrozando la calle. Como ves, faltan baldosas en muchos sitios porque los coches las arrancan al subir y bajar, pero jamás he visto que se multe a ninguno. La costumbre de aparcar encima se ha hecho ley».

Todos los residentes en Valdepasillas hartos de buscar aparcamiento recuerdan que había proyectos para dotar la zona de parking y acabar así con el colapso. En concreto había dos proyectos distintos para crear subterráneos en la zona, uno en Sinforiano Madroñero con 636 plazas y otro en la calle Alconchel con más de un millar. Sin embargo, la crisis dejó en el olvido ambas iniciativas y las 1.700 vacantes nunca llegaron.

Fue en 2007 cuando el Ayuntamiento anunció la construcción de un parking en la avenida Sinforiano Madroñero con más de 600 plazas (costaría 8 millones de euros). Un año después se supo que iría acompañado de un segundo parking en la calle Alconchel con otro millar (15 millones de presupuesto). Se indicó que en 2011 o 2012 estarían en marcha y acabarían con los problemas de espacio en el barrio. La idea era que las empresas concesionarias, que luego gestionarían los beneficios, asumiesen la inversión, pero llegó la crisis económica y todo se paró.

«Subir el coche encima de las medianas se ha convertido en una costumbre. Nunca multan» Teresa Muñoz | Vecina de la calle Juan Miró

En busca de solución

En los últimos años ha habido varias iniciativas para aumentar el número de aparcamientos en Valdepasillas, pero el problema sigue sin solución. Por ejemplo, cuando se construyó la comisaría de la Policía Local, los vecinos, que aprovechaban unos pocos aparcamientos en el solar anexo, pidieron que se habilitase como zona de estacionamiento oficial. El Ayuntamiento aceptó, valló el recinto y adecentó la parcela. Hay 80 plazas en este espacio, pero se llenan a diario.

En 2014 se modificaron los aparcamientos en varias calles de Valdepasillas de línea a batería para sumar espacio y en 2016 , además, se habilitaron 57 aparcamientos en espiga en Sinforiano Madroñero. Se tomó esta medida para acompañar al carril bici porque es más seguro para ver a los ciclistas. La medida, además, sumaba algunas plazas nuevas. Sin embargo, estacionar en esta avenida sigue siendo muy complicado y además los estacionamientos en espiga no gustan a los usuarios, ya que es complicado parar el tráfico y aparcar marcha atrás.

«Aquí seguimos igual. Hace falta un parking o dos y con precios asequibles para solucionar lo que es un problema cada vez más grave», valora Francisco Bote.