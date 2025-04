Conductores piden abrir el vial entre el parking del hospital y la avenida de Elvas en Badajoz

Son 40 metros de asfalto los que provocan un problema de tráfico en la Universidad de Extremadura y el Hospital Universitario. Es la distancia que ... falta por pavimentar entre el campus y la avenida de Elvas para crear un vial de entrada y salida directo.

El miércoles de la semana pasada comenzaron las clases en la UEx y el nuevo parking del hospital está en pleno funcionamiento. Eso hace que el tráfico se dispare en la avenida de la Ingeniería, la calle que discurre entre la Escuela de Ingenierías Industriales y el aparcamiento. Los estudiantes y los usuarios del centro sanitario están obligados a dar un rodeo porque no se ha hecho el vial de acceso desde la avenida de Elvas.

La obra no es muy complicada, pero no tiene fecha de ejecución. Justo a la altura de la avenida de la Ingeniería hay una rotonda en la avenida de Elvas. De hecho en esta glorieta hay una salida hacia el campus, pero nunca se terminó, quedaron varios metros sin asfaltar porque no hubo acuerdo entre las administraciones responsables. Actualmente esa entrada asfaltada se usa como aparcamiento improvisado, pero hacen falta los 40 metros que faltan para que pueda ser una entrada y salida.

El problema es que la obra, en la práctica, no es compleja, pero incluye a tres administraciones (Ayuntamiento de Badajoz, Junta de Extremadura y Universidad) y una serie de obstáculos burocráticos que no se han podido salvar los últimos años.

Ampliar Vista del aparcamiento sin salida a la avenida de Elvas. C. MORENO

Hace más de dos años, en febrero de 2022, comenzaron las obras para instalar un nuevo parking para el Hospital Universitario de Badajoz junto a la Escuela de Ingenierías. Esta infraestructura fue necesaria porque el solar donde antes se aparcaba, delante de Consultas Externas, es donde se ha levantado la nueva Facultad de Medicina, que aún está pendiente de inaugurar.

Para compensar la pérdida de plazas de estacionamiento la Junta invirtió en la construcción de un parking de casi 800 plazas en un lateral del complejo hospitalario. Las obras, eso sí, se retrasaron y aparcar en el Universitario ha sido muy difícil durante más de un año.

También hace dos años hubo un rifirrafe entre el Ayuntamiento de Badajoz y la Junta. El Consistorio pidió que se instalase el vial, pero la administración defendió que lo costeasen las arcas municipales. Finalmente, con el cambio de Gobierno en Mérida, la administración regional se comprometió a estudiar la petición de Badajoz. Sin embargo, no ha habido avances.

Respuesta del SES

HOY ha consultado al SES sobre este proyecto. Indican que no hay novedades y que el vial es propiedad de la universidad. «Desde nuestra llegada colaboramos por buscar las posibles opciones que resuelvan esta situación», defienden que añaden que el SES no es responsable del vial y «no ha realizado nuevas intervenciones en esta vía». Finalmente el nuevo aparcamiento se ha abierto este verano y ha acabado con la escasez de plazas en esta área. De hecho no solo beneficia al Hospital Universitario, sino a toda la zona. Está rodeado de facultades y de empresas del Parque Tecnológico y Científico. Este último organismo ha crecido mucho en los últimos años e implica también mayor movimiento de coches.

El problema es que la entrada del parking está en un punto sin una salida sencilla, en la calle de la Ingeniería. Para acceder los conductores tienen tres opciones. La más compleja, pero que suele usar la mayoría, es cruzar el complejo hospitalario por el vial interior (llamada avenida de Medicina), salir en la calle Javier Blanco Pacenciano y girar en la avenida de la Ingeniería rodeando el nuevo parking. Se trata de un rodeo de 1,1 kilómetros porque no está abierto el vial. Además es una ruta complicada porque el vial del hospital suele colapsarse a las horas puntas

«No, yo prefiero ir por detrás, por Federico Mayor Zaragoza, intento aparcar detrás de la facultad (la actual Medicina) y voy andando. Pasar por en medio es un caos, siempre hay coches parados, gente andando por la carretera», se lamenta Joaquín Miguel, usuario del hospital.

La ruta que usa este paciente es otra opción. Entra hacia el campus desde la rotonda del puente Real, recorre Federico Mayor Zaragoza hasta la glorieta de entrada del Nevero y desde allí, por detrás de Medicina, accede a la zona.

Otro pacientes optan por entrar por el acceso principal de la universidad y volver en dirección contraria por el interior hasta la entrada del parking. En este caso el rodeo, por no tener vial, es de 1,4 kilómetros.

Los estudiantes universitarios han notado el aumento de tráfico en su campus debido a este aparcamiento. «Sí, pasan muchos más coches. A veces aparcan en las plazas de la escuela, yo creo que piensan que el parking es de pago», explica Mateo Prieto, estudiante de posgrado. «Hace falta la entrada directa desde la avenida de Elvas porque no tiene sentido el rodeo y porque los coches pasan por aquí a mucha velocidad, es mejor que tengan un acceso y quitar tráfico», añade.

El detalle que resalta este estudiantes es cierto. En el interior del complejo hospitalario queda un solar de tierra en el que se puede aparcar, pero hay que pagar. Este espacio se llena a primera hora, poco después de las nueve de la mañana. Sin embargo, en ese horario aún queda la mitad de las plazas del parking nuevo a pesar de ser gratuito. Muchos pacientes desconocen que es así y se despistan porque en las entradas y salidas hay barreras. Sin embargo, no funcionan y, por el momento, el SES no cobra por estacionar en este nuevo aparcamiento.