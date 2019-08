Los conductores denuncian peligro en Ronda Norte de Badajoz por falta de luz Un coche circulando de noche por la avenida Manuel Rojas. :: pakopí El Ayuntamiento reforzó la iluminación en los pasos de cebra, pero los usuarios lo consideran insuficiente en una vía que tiene mucho tráfico NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 19 agosto 2019, 08:10

Hay una pregunta muy habitual en los test que se hacen para preparar el examen teórico del permiso de conducir: ¿Qué se considera una vía insuficientemente iluminada? La respuesta correcta es una calle en la que no se pueda leer la matrícula de un vehículo a 10 metros. En varios tramos de la avenida Manuel Rojas Torres cumplir con esta condición no es posible.

Hace un año que el Ayuntamiento de Badajoz terminó la instalación de luces led en las calles de la ciudad. Fue una inversión de más de 10 millones de euros que el Consistorio realizó gracias a un crédito especial para incorporar esta nueva tecnología. El objetivo final es mejorar la eficiencia energética. En la actualidad el 100% de las vías municipales son led, 22.000 puntos de led. Se calcula que, con esta novedad, la ciudad ahorrará un 70% en la factura de la luz.

Sin embargo, las luces led no han entusiasmado en todos los barrios. Muchos vecinos se acostumbraron rápidamente a su luz azul, pero hay calles donde continúan las quejas por falta de iluminación. Donde más se repiten es en Ronda Norte. Los vecinos de esta zona y los conductores insisten en que hay poca luz y que es peligroso al tratarse de una vía, la avenida Manuel Rojas Torres, con mucha circulación.

«Aquí habrá un accidente grave. Yo tuve que pegar un volantazo a principios de año porque un chico salía de su coche, que estaba aparcado, y no lo vi. Es que no se veía y pude llevármelo por delante. Ahora voy con cien ojos, pero da miedo porque no ves nada a tres metros», denuncia Francisco Portalo, vecino de San Roque.

Portalo pide al Consistorio que se haga un estudio «serio y riguroso porque es imposible que esta calle cumpla las mínimas condiciones de seguridad. Ocurrirá una desgracia».

Miriam de la Calle, otra vecina que suele pasar andando, explica que ya no lo hace de noche. «Entre lo estrecha que es la acera, las malas hierbas que se te echan encima y que eso está oscuro, no voy. Es como un túnel, da miedo», alerta esta vecina, que también señala que los peatones son responsables. «Hay gente que cruza fuera de los pasos de peatones a pesar de ir a oscuras. Eso es una locura, se la juegan».

Más refuerzos

En general los vecinos reclaman que se coloquen más puntos de luz en Manuel Rojas, especialmente en los puntos más oscuros. Proponen focos intermedios a menos altura que se instalen en las mismas farolas, como se ha hecho en otras zonas, o más farolas y de menor tamaño, ya que las altas quedan tapadas por los árboles en muchos casos.

Este es el mayor problema de las luces led, que en zonas con arboleda no llegan tanta luz al suelo. Esta nueva tecnología no tiene menos potencia, pero su iluminación es distinta, por lo que es insuficiente en ciertas zonas. El problema es que la luz azul de las led, a diferencia de la amarilla, no se refleja tanto. Esto hace que las nuevas farolas no dispersen su luz hacia las fachadas ni otros elementos. Al no reflejarse, si hay un obstáculo, como un árbol, el foco no llega hasta el suelo. Precisamente la mayor parte de las quejas en Badajoz han llegado de avenidas y calles con muchos árboles.

El Ayuntamiento ya instaló farolas de menor tamaño junto a los pasos de cebra de Manuel Rojas Torres. El Consistorio negó que fuese porque en la avenida hubiese poca iluminación. Alegó que el refuerzo de luz en los pasos de peatones se realiza regularmente en ciertos puntos. Eso ha hecho que en ciertos tramos sí esté mejor iluminada la Ronda Norte, pero sigue habiendo zonas muy amplias donde apenas se ve.

«Ya no se trata de atropellar un peatón, que puede pasar porque pasas de estar a oscuras a una zona iluminada, el peligro también es que no se ven los otros coches, ni los que están aparcados, ni las lineas se ven bien. Está muy oscuro», denuncia Inés Sánchez, vecina de la Ronda Norte. «Necesitamos que iluminen mejor Manuel Rojas. Cualquiera puede ver que una calle principal de Badajoz no puede estar así», añade.

Francisco de la Iglesia, otro conductor, cree que la única solución es instalar nuevas farolas, de menor altura, o bajar las actuales. «A finales del año pasado podaron y se veía mejor, porque las hojas no tapaban la luz, pero no puedes cargarte los árboles ni estar podando cada dos semanas, tienen que poner más puntos de luz, y no esperar a que haya un accidente».

Manuel Rojas Torres es con diferencia la vía de Badajoz que más quejas por falta de iluminación suma, pero no es la última. Los vecinos de Isidro Pacense, también en San Roque, han solicitado que se refuerce. Asimismo, en San Fernando, piden que Carolina Coronado cuente con más puntos de luz porque los árboles de las aceras también hacen que sea oscura esa zona de la calle. En Suerte de Saavedra, por último, hay varias calles cuyos vecinos piden mayor iluminación.