¿Qué ha pasado este viernes, 24 de octubre, en Extremadura?
La zona de Corazón de Jesús, en la carretera de Olivenza. HOY

BADAJOZ

Los conductores alertan de la presencia de caballos sueltos en la carretera de Olivenza

Hace un mes murió un vecino al impactar su coche con un animal en esta misma vía

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:26

Comenta

Muchos oliventinos recorren a diario los 25 kilómetros que les separan en Badajoz, en ocasiones para trabajar. Algunos de ellos se conocen y esta semana ... están intercambiando mensajes de advertencia por la presencia de dos caballos sueltos en la carretera Ex-107. El aviso es especialmente significativo porque hace justo un mes que un vecino de Badajoz que residía en Olivenza murió cuando su coche impactó con un caballo en esta misma carretera.

