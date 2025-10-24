Los conductores alertan de la presencia de caballos sueltos en la carretera de Olivenza

Muchos oliventinos recorren a diario los 25 kilómetros que les separan en Badajoz, en ocasiones para trabajar. Algunos de ellos se conocen y esta semana ... están intercambiando mensajes de advertencia por la presencia de dos caballos sueltos en la carretera Ex-107. El aviso es especialmente significativo porque hace justo un mes que un vecino de Badajoz que residía en Olivenza murió cuando su coche impactó con un caballo en esta misma carretera.

«Cuando pasó muchos dijimos que no era la primera vez que se veían animales y esta semana ha vuelto el miedo, y menos mal que nos avisamos y vas muy pendiente». Lo explica María de los Ángeles, que trabaja en un centro comercial de la ciudad. «Hoy (este viernes) los he visto yo cuando venía a abrir la tienda y ayer mi novio los vio también, a la misma hora, a primera hora y en la carretera».

Los avistamientos de estos animales se han producido cerca de la barriada Corazón de Jesús, al entrar en el término municipal de Badajoz. Algunos de los vecinos testigos han llamado a la policía y a la Guardia Civil. Desde este cuerpo explican que, si reciben llamadas de este tipo, sus agentes acuden a la vía para comprobar si hay animales y, si es así, asegurarse de que se retiran.

HOY ha comprobado que este viernes la Guardia Civil estaba patrullando la carretera de Olivenza.

Noelia Santa Ana, otra oliventina que trabaja en un centro comercial pacense, también ha recibido el mensaje. «No los he visto, pero agradezco el aviso para ir pendiente aunque, desde el accidente de septiembre, todos vamos con miedo por esa carretera y pensando en lo que ocurrió».

Accidente mortal en la Ex-107

El suceso se produjo el 23 de septiembre las 5.30 horas entre los kilómetros 5 y el 6 de la Ex-107, muy cerca de la barriada pacense Corazón de Jesús. El vehículo circulaba en dirección a Badajoz, ya que el propietario trabajaba en el polígono El Nevero y solía completar el recorrido cada día.

El caballo se cruzó delante del coche que sufrió un fuerte impacto y volcó. Los servicios de emergencias se trasladaron a la zona del siniestro, pero no se pudo salvar la vida del único ocupante. El animal también murió.

La Guardia Civil abrió una investigación inmediatamente. El caballo llevaba chip informático, tal y como marca la ley, por lo que se identificó al propietario y se iniciaron los trámites legales, que siguen en marcha, para determinar su responsabilidad.

No ocurre solo aquí, la presencia de animales sueltos en la carretera es muy peligrosa, más aún si se trata de una autovía como ocurrió en León hace unos meses. El pasado 3 de abril un hombre de 49 años falleció de madrugada después de que su turismo impactara contra un caballo en la AP-66, la autopista que une León con Asturias. El incidente tuvo lugar a las 3:27 horas en el kilómetro 141 de la AP-66, cerca de su enlace con la LE-20 para el acceso a León, en el término municipal de Valverde de la Virgen.

Ex-107, carretera peligrosa

Independientemente de este caso la carretera de Olivenza tiene un importante índice de siniestralidad. De hecho recientemente el alcalde de esta localidad ha reivindicado la necesidad de recuperar el proyecto para convertir esta vía en autovía, ya que tiene mucho tráfico.

El último accidente tuvo lugar hace unos días, el pasado 1 de octubre. El impacto se produjo cuando un vehículo de Aqualia redujo la velocidad para abandonar la calzada y acceder a unas instalaciones de tratamiento de agua en esta vía. Entonces se produjo una colisión por alcance con otros dos vehículos que venían por detrás.

En cuanto a la esperada autovía, tras mucho tiempo en un cajón, la Junta de Extremadura ha vuelto a poner sobre la mesa este proyecto. El proyecto de Presupuestos autonómicos para 2026 incluye partidas para los proyectos de autovía de Badajoz a Olivenza y de Alconera al límite con la A-66. Sin embargo la situación política, y la dificultad para aprobar esos presupuestos, dejan en el aire esta iniciativa de nuevo.