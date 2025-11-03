HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El condenado durante el juicio en la Audiencia Provincial. HOY

Badajoz

Condenan a ocho años de cárcel a un portugués que acuchilló a un taxista cuando lo llevaba a Olivenza

El tribunal considera «inverosímil» la versión del condenado de que se defendió cuando el conductor trató de violarlo

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

La Audiencia Provincial de Badajoz condena a ocho años de cárcel por intento de asesinato y a indemnizar con 12.000 euros a la víctima a un ciudadano portugués que en mayo de 2024 apuñaló al taxista que le llevaba desde Elvas hasta Olivenza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

