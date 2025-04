Condenados a pagar una multa por falsificar certificados de obra de dos centros escolares de Badajoz

La Audiencia de Badajoz ha rebajado la gravedad del delito que se imputaba a un inspector de obras de la Consejería de Educación, a un ... constructor y a un director facultativo para los que se pedía prisión por falsificar los certificados de las obras que se realizaron en el instituto Zurbarán y el colegio Guadiana.

La sentencia confirma que el inspector cometió un delito de falsedad en documento oficial por el que también se condena a los otros dos procesados por cooperar en la comisión de los hechos, pero en el fallo se indica que lo que cometieron fue una imprudencia grave, razón por la que se les impone a cada uno de ellos la obligación de pagar una multa de 1.260 euros (7 euros diarios durante 6 meses) pero no las penas de cárcel que proponían la Fiscalía y el letrado de la Junta de Extremadura.

La sentencia considera probado que el inspector Enrique O. G., el empresario José Antonio D.M. y el arquitecto técnico Manuel M.R. no cumplieron con su obligación porque las obras que se llevaron a cabo en estos dos centros (Manuel sólo supervisó la del instituto Zurbarán) no se realizaron como estaba contemplado en el proyecto de obras. Pero en la sentencia se descarta que existiese dolo falsario porque el propósito era conseguir que las obras estuviesen terminadas a comienzos de septiembre para que los alumnos pudieran comenzar las clases con normalidad.

Al tribunal no le consta que el funcionario de Educación, representado en esta causa por Eduardo Gil, fuese consciente de que esa falsificación documental supondría que la Consejería de Educación perdería la subvención del 80% del proyecto concedida por los fondos Feder.

«Este tribunal no puede sino destacar lo ilícito de ese proceder y la imposibilidad de acoger los argumentos esgrimidos por las defensas que apuntan al carácter consuetudinario de esta práctica en aras de conseguir una mayor eficacia en la ejecución de las obras (...). Huelga decir que las normas públicas están para cumplirlas. Pero teniendo en cuenta que actuaron con el designio de evitar que las obras se prolongaran en vísperas del inicio del curso, unido a la falta de quebranto económico para la administración y a la creencia en que esas prácticas anómalas carecían de significación penal, consideraremos que no actuaron con dolo eventual, sino con culpa consciente en la confianza de que la falsedad carecía de trascendencia y no afectaría a la aplicación de las subvenciones».

A la hora de dictar sentencia los magistrados valoran el hecho de que los tres procesados, pese a tener derecho a no declarar, reconocieran parcialmente los hechos. Y se descarta que tengan que compensar económicamente a la Junta de Extremadura porque el coste total de las dos obras realmente ejecutadas (282.995 euros en el colegio Guadiana y 75.364 euros en el instituto Zurbarán) supera en 2.474 euros a lo contemplado en el proyecto.

El fallo tiene en consideración lo dicho por el técnico de la Consejería de Hacienda encargado de supervisar los fondos Feder. Este técnico indicó que aunque la Junta no recibió los más de 250.000 euros concedidos, esa cantidad no se ha perdido porque puede ser destinada por la Junta a otros proyectos distintos.

Con esta motivación la sentencia les imponen las multas y también suspende de empleo y cargo público al inspector por 6 meses, un castigo que no tendrá efectos prácticos porque este funcionario de Educación se jubiló justo después de certificar esas obras.